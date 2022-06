Το 33 Squared – The Bar έκλεισε 5 χρόνια λειτουργίας

Κλείσιμο

Και οι 2 πιστεύουν ότι ο επισκέπτης πρέπει να έχει μια ολοκληρωμένη εμπειρία διασκέδασης και απόλαυσης,ξεκινώντας με την είσοδο στο χώρο. Η μοντέρνα και ξεκούραστη διακόσμηση του δροσερού κήπου σε κάνει να ξεχνάς ότι είσαι στη πόλη, ζώντας Summer in the city. Στη συνέχεια η ομάδα του 33 Squared – The Bar επιμελείται τα ποτά και τα κοκτέιλ που έχουν στόχο να αντιλαμβάνεσαι τις φρέσκιες πρώτες ύλες, προσαρμόζοντας τις πιο κλασσικές συνταγές στα trends και τις ανάγκες της εποχής. Παράλληλα, το relaxed & cool vibe του 33 Squared – The Bar πλαισιώνουν οι mainstream και όχι μόνο playlists που έχουν επιμεληθεί οι κορυφαίοι του χώρου.Έτσι λοιπόν, έχοντας εδώ και 5 χρόνια χαράξει τη δική του διαδρομή ως το πιο ευφάνταστο cocktail bar της περιοχής και της ευρύτερης εμβέλειας , θέτει σε εφαρμογή κι άλλες επιχειρηματικές πράξεις. Η αρχή έχει ήδη γίνει με το ευρηματικό project του Booz In A Box – Cocktail Delivery Service, όπου δημιουργήθηκε εν μέσω της πανδημικής κρίσης με στόχο να μπορείς να απολαμβάνεις τα πιο ιδιαίτερα DIY (φτιάξ’το μόνο σου) cocktails για μοναδική και ασφαλή εμπειρία απόλαυσης στην άνεση του σπιτιού σου! Το Booz In a Box γίνεται ο προσωπικός σου bartender, μέσα από έναν κατάλογο με classic και signature επιλογές, «σερβίροντας» στα ποτήρια σας μοναδικές γεύσεις.Μια επίσκεψη στο Hot Spot των βορείων προαστίων θα σας πείσει για όλα τα παραπάνω.Το 33 Squared – The Bar είναι ανοιχτό όλη την εβδομάδα από τις 18:00 έως τις 02:00. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-6821033, Πλατεία Αναλήψεως 4, ΒριλήσσιαSocial:Facebook: 33 Squared-The BarInstagram: 33squaredthebarFacebook: Booz In a BoxInstagram: Boozinaboxx