Brand of the year η Πλαίσιο στα Digital Media Αwards

Καινοτομία, πολυκαναλική εξυπηρέτηση, προσωποποιημένη ψηφιακή επικοινωνία, στοχευμένη προσέγγιση των κοινών της. Πρακτικές που χάρισαν στην Πλαίσιο, μία ιδιαίτερα τιμητική διάκριση και 10 ακόμα μοναδικά βραβεία στα Digital Media Αwards, τον θεσμό που καθιέρωσε η Boussias Communications και αναδεικνύει κάθε χρόνο τις βέλτιστες πρακτικές στον απαιτητικό χώρο των Ψηφιακών Εκδόσεων.Συγκεκριμένα, η Πλαίσιο τιμήθηκε με την κορυφαία και πιο σημαντική διάκριση της διοργάνωσης “Digital brand of the Year”, μία διάκριση που αναγνωρίζει την ηγετική της θέση στον ψηφιακό χώρο και την παροχή omnichannel υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Παράλληλα, απέσπασε 10 ακόμη βραβεία για τις ενέργειές της σε όλο το φάσμα της επικοινωνίας της, αξιοποιώντας πάντα τη δύναμη των ψηφιακών μέσων.Πιο αναλυτικά:στην Ενότητα Ψηφιακή Επικοινωνία και Marketing.Best CSR Award της ομάδας Plaisiobots στη Διεθνή Ολυμπιάδα Ρομποτικής.Best Personalized Service για το 360ο personalization της ψηφιακής επικοινωνίας της εταιρείας.Best e-newsletter για την αξιοποίηση Email Marketing ήδη από το 1999.Best Use of Social Media in Native Advertising για τις στρατηγικές συνεργασίες σε όλες τις Social Media Πλατφόρμες.Best Search Marketing για την υλοποίηση στοχευμένης στρατηγικής Search Marketing.Most Creative Native Advertising Campaign για την καμπάνια «Plaisio: The Home Show» με τον Σπύρο Σούλη.Best Use of YouTube για την κορυφαία θέση στα YouTube Ads Leaderboard για το 2020.Best Campaign for Launch/Re-launch για την καμπάνια της Black Friday 2020.Best Home Page για την ανανέωση της αρχικής σελίδας του Plaisio.gr.H βράβευση αυτή οφείλεται στην ομάδα της Πλαίσιο και το digital mindset των ανθρώπων της, το οποίο την κινητοποιεί να αξιοποιεί κατάλληλα όλα τα κάθε φορά διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία και να δημιουργεί περιεχόμενο που ξεχωρίζει για τη φρεσκάδα και την αυθεντικότητά του.