Ανοίγει τις πύλες της η υπερσύγχρονη Κτηνιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου

Κλείσιμο

Το επίπεδο των νέων εγκαταστάσεων και του πλήρους σύγχρονου εξοπλισμού αποτελείται από μεγάλη γκάμα μοντέλων ανατομικής και, κυρίως, εργαστήρια προσομοίωσης και άσκησης στη διενέργεια επεμβάσεων σε ειδικά μοντέλα πριν από την εφαρμογή τους σε ζώντα ζώα) τα οποία ενδεχομένως να είναι τα καλύτερα στην Ευρώπη. Στόχος του Κοσμήτορα της Κτηνιατρικής Σχολής Δρ. Δημήτρη Ραπτόπουλου, είναι «να καθοδηγήσει την Σχολή στην υψηλού επιπέδου κτηνιατρική εκπαίδευση, τις στη βάση της Ευρωπαϊκής πιστοποίησης και ποιότητας της εκπαίδευσης και να καταστήσει τη Σχολή κόμβο στην ευρύτερη περιφέρεια της Ανατολικής Μεσογείου».Το Πτυχίο Κτηνιατρικής (Doctor of Veterinary Medicine, DVM) εξοπλίζει τους φοιτητές με τις απαραίτητες δεξιότητες (Day One Competencies) και αποσκοπεί στην προαγωγή της κτηνιατρικής επιστήμης, η αποστολή της οποίας, στο πλαίσιο της Ενιαίας Υγείας (One Health), είναι η εξασφάλιση της υγείας και της ευζωίας των ζώων, η βελτίωση της ζωικής παραγωγής, η προστασία της Δημόσιας Υγείας, μέσω του ελέγχου των μεταδιδόμενων στον άνθρωπο ζωονόσων, της πιστοποίησης της καταλληλότητας των τροφίμων ζωικής προέλευσης και της μείωσης της χρήσης αντιβιοτικών, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.Το Πτυχίο πληροί τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Αξιολόγησης της Κτηνιατρικής Εκπαίδευσης (European System of Evaluation of Veterinary Training, ESEVT) και άλλων κοινοτικών και διεθνών οδηγιών. Οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν σε προηγμένα εργαστήρια προσομοίωσης, χρησιμοποιώντας καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, θα διδάσκονται, στα αγγλικά, από έμπειρους, εγνωσμένου κύρους καθηγητές, ενώ παράλληλα θα αναπτύξουν κλινικές δεξιότητες μέσω της Πανεπιστημιακής Κλινικής Μικρών Ζώων, που επίσης θα λειτουργεί στη Σχολή. Πρόσθετος κρίσιμος κρίκος φυσικά για τους φοιτητές, το ευρύ φάσμα συνεργασιών συμβαλλόμενων φορέων και δομών στην Κύπρο και την Ευρώπη, το οποίο θα μπορούν να αξιοποιήσουν.Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου με την ίδρυση της Κτηνιατρικής Σχολής παρέχει πλέον την πιο ολοκληρωμένη δέσμη σπουδών στις Ιατρικές Επιστήμες και Επιστήμες Υγείας, αφού προσφέρει συνολικά 24 προγράμματα σπουδών στους τομείς αυτούς, 11 κατ’ αποκλειστικότητα στην Κύπρο. Αξίζει να σημειωθεί πως η Σχολή Ιατρικής λειτουργεί πέρα από την Κύπρο με παράρτημα στην Φρανκφούρτη, ενώ η Σχολή Οδοντιατρικής είναι η μοναδική στην Κύπρο.Η Σχολή Κτηνιατρικής δέχεται αιτήσεις εισαγωγής από υποψήφιους/ες φοιτητές/ριες για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2024 (Έναρξη Μαθημάτων: 7 Οκτωβρίου 2024). Αναλυτικά τα Κριτήρια Εισδοχής ΕΔΩ Μάθε περισσότερα για τη Κτηνιατρική Σχολή στο https://euc.ac.cy/ , email: info@euc.ac.cy και τηλεφωνικώς 00357 22713000.