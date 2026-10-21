Τι αλλάζει για το ήπαρ όταν οι ζωικές πρωτεΐνες «βγαίνουν» από το πιάτο
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Ζωικές Πρωτεΐνες Ήπαρ Μεταβολισμός Πρωτεΐνη Φυτικές πρωτεΐνες

Τι αλλάζει για το ήπαρ όταν οι ζωικές πρωτεΐνες «βγαίνουν» από το πιάτο

Το ήπαρ «αντιλαμβάνεται» γρήγορα την κάθε αλλαγή στο μενού ειδικά όταν πρόκειται για πρωτεΐνες - Τι έδειξε μελέτη για τον μεταβολισμό και τη ρύθμιση της γλυκόζης

Τι αλλάζει για το ήπαρ όταν οι ζωικές πρωτεΐνες «βγαίνουν» από το πιάτο
ygeiamou.gr team
Αλλάζουμε το μενού και το ήπαρ… αναλαμβάνει τις προσαρμογές. Πόσο γρήγορα; Μέσα σε λίγες ημέρες, σύμφωνα με ερευνητές του Πανεπιστημίου της Γενεύης, οι οποίοι μελέτησαν τι συμβαίνει σε ποντίκια όταν οι ζωικές πρωτεΐνες βγαίνουν από τη διατροφή τους.

Η εργασία, που δημοσιεύθηκε στο Molecular Metabolism και παρουσιάζεται στο Medical Xpress, συνέκρινε δύο διαιτολόγια: ένα γαλακτο-χορτοφαγικό, με ζωικές και φυτικές πρωτεΐνες, και ένα αποκλειστικά φυτικό. Η στροφή επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο το ήπαρ διαχειριζόταν τη γλυκόζη και την αμμωνία, ενώ τα ζώα περιόρισαν και τη σωματική τους δραστηριότητα.

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ygeiamou.gr team
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