Τι αλλάζει για το ήπαρ όταν οι ζωικές πρωτεΐνες «βγαίνουν» από το πιάτο

Το ήπαρ «αντιλαμβάνεται» γρήγορα την κάθε αλλαγή στο μενού ειδικά όταν πρόκειται για πρωτεΐνες - Τι έδειξε μελέτη για τον μεταβολισμό και τη ρύθμιση της γλυκόζης