Τι αλλάζει για το ήπαρ όταν οι ζωικές πρωτεΐνες «βγαίνουν» από το πιάτο
Τι αλλάζει για το ήπαρ όταν οι ζωικές πρωτεΐνες «βγαίνουν» από το πιάτο
Το ήπαρ «αντιλαμβάνεται» γρήγορα την κάθε αλλαγή στο μενού ειδικά όταν πρόκειται για πρωτεΐνες - Τι έδειξε μελέτη για τον μεταβολισμό και τη ρύθμιση της γλυκόζης
Αλλάζουμε το μενού και το ήπαρ… αναλαμβάνει τις προσαρμογές. Πόσο γρήγορα; Μέσα σε λίγες ημέρες, σύμφωνα με ερευνητές του Πανεπιστημίου της Γενεύης, οι οποίοι μελέτησαν τι συμβαίνει σε ποντίκια όταν οι ζωικές πρωτεΐνες βγαίνουν από τη διατροφή τους.
Η εργασία, που δημοσιεύθηκε στο Molecular Metabolism και παρουσιάζεται στο Medical Xpress, συνέκρινε δύο διαιτολόγια: ένα γαλακτο-χορτοφαγικό, με ζωικές και φυτικές πρωτεΐνες, και ένα αποκλειστικά φυτικό. Η στροφή επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο το ήπαρ διαχειριζόταν τη γλυκόζη και την αμμωνία, ενώ τα ζώα περιόρισαν και τη σωματική τους δραστηριότητα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η εργασία, που δημοσιεύθηκε στο Molecular Metabolism και παρουσιάζεται στο Medical Xpress, συνέκρινε δύο διαιτολόγια: ένα γαλακτο-χορτοφαγικό, με ζωικές και φυτικές πρωτεΐνες, και ένα αποκλειστικά φυτικό. Η στροφή επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο το ήπαρ διαχειριζόταν τη γλυκόζη και την αμμωνία, ενώ τα ζώα περιόρισαν και τη σωματική τους δραστηριότητα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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