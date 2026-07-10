Για πρώτη φορά ανθρωποειδή ρομπότ μπαίνουν στο χειρουργείο – Μελέτη στο Nature
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Ρομπότ Ρομποτική χειρουργική Χειρουργείο

Για πρώτη φορά ανθρωποειδή ρομπότ μπαίνουν στο χειρουργείο – Μελέτη στο Nature

Μελέτη στο Nature δείχνει ότι τηλεχειριζόμενα ανθρωποειδή ρομπότ μπορούν να εκτελέσουν λαπαροσκοπικές επεμβάσεις σε πειραματικό περιβάλλον, με σημαντικές προοπτικές

Για πρώτη φορά ανθρωποειδή ρομπότ μπαίνουν στο χειρουργείο – Μελέτη στο Nature
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ένα νέο βήμα προς τη χρήση ανθρωποειδών ρομπότ στη χειρουργική καταγράφει μελέτη του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Σαν Ντιέγκο, η οποία δημοσιεύθηκε στο Nature.

Οι ερευνητές ανέπτυξαν και αξιολόγησαν ένα σύστημα τηλεχειριζόμενης λαπαροσκοπικής χειρουργικής, στο οποίο ρομπότ με ανθρώπινη μορφή χειρίστηκαν συμβατικά χειρουργικά εργαλεία σε προκλινικές δοκιμές.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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