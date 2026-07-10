Για πρώτη φορά ανθρωποειδή ρομπότ μπαίνουν στο χειρουργείο – Μελέτη στο Nature
Για πρώτη φορά ανθρωποειδή ρομπότ μπαίνουν στο χειρουργείο – Μελέτη στο Nature
Μελέτη στο Nature δείχνει ότι τηλεχειριζόμενα ανθρωποειδή ρομπότ μπορούν να εκτελέσουν λαπαροσκοπικές επεμβάσεις σε πειραματικό περιβάλλον, με σημαντικές προοπτικές
Ένα νέο βήμα προς τη χρήση ανθρωποειδών ρομπότ στη χειρουργική καταγράφει μελέτη του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Σαν Ντιέγκο, η οποία δημοσιεύθηκε στο Nature.
Οι ερευνητές ανέπτυξαν και αξιολόγησαν ένα σύστημα τηλεχειριζόμενης λαπαροσκοπικής χειρουργικής, στο οποίο ρομπότ με ανθρώπινη μορφή χειρίστηκαν συμβατικά χειρουργικά εργαλεία σε προκλινικές δοκιμές.
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Οι ερευνητές ανέπτυξαν και αξιολόγησαν ένα σύστημα τηλεχειριζόμενης λαπαροσκοπικής χειρουργικής, στο οποίο ρομπότ με ανθρώπινη μορφή χειρίστηκαν συμβατικά χειρουργικά εργαλεία σε προκλινικές δοκιμές.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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