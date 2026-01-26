Έρχεται νομοσχέδιο Άδωνι Γεωργιάδη για καινοτόμα φάρμακα – Τι είναι το Ταμείο Καινοτομίας που «φροντίζει» για τους ασθενείς

Σήμερα ο υπουργός Υγείας παρουσίασε το νομοσχέδιο για το Ταμείο Καινοτομίας, το οποίο σε πρώτη φάση χρηματοδοτείται με 50 εκατ. ευρώ για το 2026 - Το Ταμείο Καινοτομίας αλλάζει την πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα, μειώνοντας καθυστερήσεις και ενισχύοντας τη φαρμακευτική καινοτομία