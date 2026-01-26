Έρχεται νομοσχέδιο Άδωνι Γεωργιάδη για καινοτόμα φάρμακα – Τι είναι το Ταμείο Καινοτομίας που «φροντίζει» για τους ασθενείς
Έρχεται νομοσχέδιο Άδωνι Γεωργιάδη για καινοτόμα φάρμακα – Τι είναι το Ταμείο Καινοτομίας που «φροντίζει» για τους ασθενείς
Σήμερα ο υπουργός Υγείας παρουσίασε το νομοσχέδιο για το Ταμείο Καινοτομίας, το οποίο σε πρώτη φάση χρηματοδοτείται με 50 εκατ. ευρώ για το 2026 - Το Ταμείο Καινοτομίας αλλάζει την πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα, μειώνοντας καθυστερήσεις και ενισχύοντας τη φαρμακευτική καινοτομία
Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης παρουσίασε σήμερα το σχέδιο νόμου για την ίδρυση Ταμείου Καινοτομίας, με στόχο ταχύτερη πρόσβαση των ασθενών σε νέα σκευάσματα. Σε πρώτη φάση το Ταμείο Καινοτομίας αναμένεται να χρηματοδοτηθεί με 50 εκατομμύρια ευρώ όπως έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση.
Το Ταμείο Καινοτομίας είναι ένας νέος, ξεχωριστός μηχανισμός χρηματοδότησης που αφορά αποκλειστικά νέα και καινοτόμα φάρμακα. Στόχος του είναι να διασφαλίσει ότι οι πρωτοποριακές θεραπείες δεν θα ανταγωνίζονται τα υπόλοιπα φάρμακα για την ίδια «πίτα» πόρων, αλλά θα έχουν δικό τους, προστατευμένο προϋπολογισμό, ώστε να φτάνουν ταχύτερα στους ασθενείς που τις χρειάζονται.
