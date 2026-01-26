Έρχεται νομοσχέδιο Άδωνι Γεωργιάδη για καινοτόμα φάρμακα – Τι είναι το Ταμείο Καινοτομίας που «φροντίζει» για τους ασθενείς
YGEIAMOU.GR
Άδωνις Γεωργιάδης Ταμείο Καινοτομίας

Έρχεται νομοσχέδιο Άδωνι Γεωργιάδη για καινοτόμα φάρμακα – Τι είναι το Ταμείο Καινοτομίας που «φροντίζει» για τους ασθενείς

Σήμερα ο υπουργός Υγείας παρουσίασε το νομοσχέδιο για το Ταμείο Καινοτομίας, το οποίο σε πρώτη φάση χρηματοδοτείται με 50 εκατ. ευρώ για το 2026 - Το Ταμείο Καινοτομίας αλλάζει την πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα, μειώνοντας καθυστερήσεις και ενισχύοντας τη φαρμακευτική καινοτομία

Έρχεται νομοσχέδιο Άδωνι Γεωργιάδη για καινοτόμα φάρμακα – Τι είναι το Ταμείο Καινοτομίας που «φροντίζει» για τους ασθενείς
ygeiamou.gr team
Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης παρουσίασε σήμερα το σχέδιο νόμου για την ίδρυση Ταμείου Καινοτομίας, με στόχο ταχύτερη πρόσβαση των ασθενών σε νέα σκευάσματα. Σε πρώτη φάση το Ταμείο Καινοτομίας αναμένεται να χρηματοδοτηθεί με 50 εκατομμύρια ευρώ όπως έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση.

Το Ταμείο Καινοτομίας είναι ένας νέος, ξεχωριστός μηχανισμός χρηματοδότησης που αφορά αποκλειστικά νέα και καινοτόμα φάρμακα. Στόχος του είναι να διασφαλίσει ότι οι πρωτοποριακές θεραπείες δεν θα ανταγωνίζονται τα υπόλοιπα φάρμακα για την ίδια «πίτα» πόρων, αλλά θα έχουν δικό τους, προστατευμένο προϋπολογισμό, ώστε να φτάνουν ταχύτερα στους ασθενείς που τις χρειάζονται.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης