«Χρυσάφι» οι εφηβικές φιλίες – Κλειδί αυτονομίας, συντροφικότητας και ευτυχίας
Στην εφηβεία, οι φιλίες δεν είναι απλώς υπόθεση διασκέδασης. Είναι δεσμοί που χαρίζουν ασφάλεια, χτίζουν αυτοπεποίθηση και διδάσκουν πολύτιμα μαθήματα ζωής στους αυριανούς ενήλικες
Όταν μιλάμε για την εφηβεία, συχνά το μυαλό πηγαίνει στις πιο δύσκολες ιστορίες: περιστατικά εκφοβισμού και επιθετικότητας. Κι όμως, πέρα από αυτές τις σκοτεινές εικόνες, υπάρχει μια πιο συνηθισμένη και εξίσου ισχυρή πραγματικότητα: οι βαθιές, υποστηρικτικές φιλίες που δημιουργούν οι έφηβοι μεταξύ τους.
Όπως αναλύει η Julie Baron σε άρθρο της στο Psychology Today, αυτές οι σχέσεις αποτελούν ένα ζωντανό «εργαστήριο», όπου οι νέοι μαθαίνουν τον εαυτό τους, τους άλλους και τις δυναμικές των ανθρώπινων δεσμών.
Όπως αναλύει η Julie Baron σε άρθρο της στο Psychology Today, αυτές οι σχέσεις αποτελούν ένα ζωντανό «εργαστήριο», όπου οι νέοι μαθαίνουν τον εαυτό τους, τους άλλους και τις δυναμικές των ανθρώπινων δεσμών.
