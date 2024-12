Να πάρω βιταμίνες για την ενίσχυση του αναπνευστικού; Η πνευμονολόγος απαντά

Καθώς η εποχή των κρυολογημάτων και της γρίπης βρίσκεται στο αποκορύφωμά της, η συζήτηση γύρω από τη σημασία των βιταμινών στην πρόληψη και τη διαχείριση λοιμώξεων του αναπνευστικού είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Η ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος μέσω της σωστής διατροφής αποτελεί βασικό πυλώνα προστασίας από τις συχνές ιώσεις. Οι βιταμίνες παίζουν σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος και μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος.



Βιταμίνη C



Η βιταμίνη C είναι ίσως η πιο γνωστή για την ανοσοπροστατευτική της δράση. Βοηθά στην παραγωγή λευκών αιμοσφαιρίων, τα οποία είναι απαραίτητα για την καταπολέμηση των παθογόνων μικροοργανισμών. Μελέτες δείχνουν ότι η επαρκής πρόσληψη βιταμίνης C μπορεί να μειώσει τη διάρκεια και τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων του κοινού κρυολογήματος. Καλές πηγές της είναι τα εσπεριδοειδή, οι πιπεριές, οι φράουλες και το μπρόκολο.



