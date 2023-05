Όραση: Νέα γενιά φαρμάκων υπόσχεται να βάλει φρένο στην εκφύλιση ωχράς κηλίδας

Μια νέα θεραπευτική αντιμετώπιση σοβαρών παθήσεων των ματιών διερευνούν επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, προτείνοντας ότι μια συγκεκριμένη κατηγορία φαρμάκων θα μπορούσε να έχει μια πιθανή κλινική χρησιμότητα σε ιατρικές καταστάσεις όπως η, ηκαι η. Τα νέα ερευνητικά ευρήματα δημοσιεύονται στο Proceedings of the National Academy of Sciences.Αυτές οι χρόνιες, προοδευτικές ασθένειες του αμφιβληστροειδούς προκύπτουν από γενετικές και περιβαλλοντικές διαταραχές της σταθερότητας των κυττάρων και των ιστών. Τέτοιες διαταραχές συσσωρεύονται μετά από χρόνια έκθεση στο, οδηγώντας σε προοδευτική εξασθένηση της όρασης και, πολλές φορές, ακόμη και σε τύφλωση. Παρά τις έρευνες δεκαετιών, οι θεραπευτικές επιλογές για τα εκατομμύρια των ασθενών που υποφέρουν από αυτές τις διαταραχές παραμένουν σοβαρά περιορισμένες, ειδικά για τη θεραπεία πρώιμων σταδίων της νόσου, όταν η δυνατότητα διατήρησης της δομής και της οπτικής λειτουργίας του αμφιβληστροειδούς είναι μεγαλύτερη. Σήμερα, περίπου 350 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως υποφέρουν από απώλεια όρασης που προκαλείται από αυτές τις παθήσεις.Διαβάστε περισσότερα στο