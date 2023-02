Long Covid: Προβλήματα για 6 στους 10 ασθενείς ένα χρόνο μετά τα πρώτα συμπτώματα

Κλείσιμο

Το αρνητικό αποτύπωμα του κορωνοϊού στα όργανα των ασθενών που παρουσίασαν επίμονα συμπτώματα είναι εκτενές. Σύμφωνα με τη νεότερη διεξοδική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of the Royal Society of Medicine, η βλάβη των οργάνων επηρέασε το 59% των ασθενών ένα χρόνο μετά τα αρχικά συμπτώματα, ακόμη και εκείνους που δεν είχαν προσβληθεί σοβαρά από τον ιό.Οι ερευνητές επικεντρώθηκαν σε 536 ασθενείς με long Covid, που ανέφεραν έντονη δύσπνοια, γνωστική δυσλειτουργία και επιδείνωση της ποιότητας της ζωής τους λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζαν. Το 32% των ατόμων που συμμετείχαν στη μελέτη ήταν εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Το 13% όλων των συμμετεχόντων χρειάστηκε νοσηλεία σε νοσοκομείο, όταν διαγνώστηκε για πρώτη φορά με COVID-19.