Ο απροσδόκητος παράγοντας που απειλεί την καρδιά των γυναικών

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μία σημαντική ανακάλυψη για την υγεία των γυναικών έκανε νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Journal of the American College of Cardiology και συνδέει το ιστορικό υπογονιμότητας με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας Η μελέτη, που πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Γενικού Νοσοκομείου της Μασαχουσέτης (MGH) αποκάλυψε ότι οι γυναίκες με υπογονιμότητα παρουσιάζαν 16% μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν καρδιακή ανεπάρκεια, συγκριτικά με όσες δεν είχαν παρόμοιο ιστορικό.«Ανακαλύψαμε ότι το αναπαραγωγικό ιστορικό μιας γυναίκας μαρτυρά πολλά για τον μελλοντικό κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής νόσου», υποστηρίζει η συγγραφέας Emily Lau, MD, MPH, καρδιολόγος και διευθύντρια της Κλινικής Εμμηνόπαυσης, Ορμονών και Καρδιαγγειακών Παθήσεων του MGH. «Αν μια γυναίκα δυσκολεύεται να μείνει έγκυος, τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της ή όταν περνά στην εμμηνόπαυση, όλα είναι παράγοντες που επηρεάζουν τον κίνδυνο καρδιακής νόσου αργότερα στη ζωή της», προσθέτει.Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr