Έντερο: Η Νο1 άσκηση που το βοηθά να λειτουργήσει ομαλά

Εάν ταλαιπωρείστε από δυσκοιλιότητα και δυσκολεύεστε να κάνετε το έντερο σας να κινηθεί ομαλά, ίσως ένα εύκολο στρίψιμο του κορμού να είναι αυτό που χρειάζεστε για να το επαναφέρετε στην κανονική λειτουργία του.Αν και οι διαταραχές της εντερικής λειτουργία απαιτούν διερεύνηση για το ενδεχόμενο να κρύβουν ένα σοβαρότερο πρόβλημα, τις περισσότερες φορές, το μόνο που χρειάζεται είναι μερικές καλές στάσεις γιόγκα και ίσως ένα περίπατος για να ρυθμίσετε εκ νέου το πεπτικό σύστημα.Γιόγκα και δυσκοιλιότηταΗ άσκηση χαμηλής έντασης είναι ο νούμερο ένα τρόπος να εξασφαλίσετε τακτική κένωση του εντέρου. Σύμφωνα μάλιστα με άρθρο στο Journal of the American College of Nutrition​, η καθιέρωση μίας ρουτίνας διατροφής, ενυδάτωσης και άσκησης σάς προετοιμάζει για ένα σταθερό πρόγραμμα κενώσεων.Ειδικότερα, η τακτική πρακτική της γιόγκα, μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση από τη δυσκοιλιότητα, σύμφωνα με μελέτη του Journal of Bodywork and Movement Therapies​. Ενώ μάλιστα υπάρχουν αρκετές κινήσεις που είναι καλές και αποδοτικές για την ενεργοποίηση του πεπτικού συστήματος, μία συγκεκριμένη ωστόσο βρίσκεται στην κορυφή.Η καθιστή στροφή της σπονδυλικής στήλης καταπομεμά το φούσκωμα και βοηθά την πέψη, διατείνει τη σπονδυλική στήλη και ανοίγει τους γοφούς.Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr