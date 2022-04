Κορωνοϊός: Η θεραπεία που μειώνει κατά 54% τον κίνδυνο νοσηλείας

Με το Στεγαστικό Δάνειο Attica My Home, η αγορά κατοικίας, οι εργασίες ανέγερσης, αποπεράτωσης, ή επισκευής της κατοικίας σας, γίνονται εύκολη υπόθεση





Η χορήγηση πλάσματος που περιέχει πολυκλωνικά αντισώματα από αναρρώσαντες σε ασθενείς με COVID-19 αποτελεί μια ελπιδοφόρα θεραπευτική προσέγγιση για την πρόληψη των επιπλοκών της COVID-19, ωστόσο η αποτελεσματικότητά της σε μη νοσηλευόμενους ασθενείς με πρόσφατη διάγνωση COVID-19 είναι αβέβαιη.Οι Ιατροί της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Ευάγγελος Τέρπος (Καθηγητής), Βασιλική Παππά (Καθηγήτρια), Μαριάννα Πολίτου (Καθηγήτρια) Θεοδώρα Ψαλτοπούλου (Καθηγήτρια), Γιάννης Ντάνασης, Πάνος Μαλανδράκης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα αποτελέσματα της σχετικής μελέτης των David J Sullivan και συνεργατών που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στην έγκριτη επιστημονική επιθεώρηση The New England Journal of Medicine (DOI: 10.1056/NEJMoa2119657).Πρόκειται για μια πολυκεντρική, διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη στην οποία αξιολογήθηκε η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της χορήγησης πλάσμα αναρρωσάντων από COVID-19, συγκριτικά με πλάσμα από ομάδα ελέγχου, σε συμπτωματικούς ενήλικες άνω των 18 οι οποίοι ήταν θετικοί στον SARS-CoV-2, ανεξάρτητα από την ύπαρξη παραγόντων κινδύνου ή την εμβολιαστική τους κατάσταση. Οι συμμετέχοντες εντάσσονταν στη μελέτη εντός 8 ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων και λάμβανα το πλάσμα εντός 1 ημέρας από τη στιγμή της τυχαιοποίησης.