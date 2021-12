Η εναλλακτική μέθοδος που μπορεί να δυναμώσει το ανοσοποιητικό σύστημα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μια τάξη στο χάος των αδιάλειπτων σκέψεων υπόσχεται να βάλει ο διαλογισμός, μειώνοντας το άγχος εάν τον εντάξουμε στην καθημερινή μας ρουτίνα. Εκτός όμως από τη θωράκιση του μυαλού, φαίνεται πως μπορεί να θωρακίσει και το ανοσοποιητικό μας σύστημα σύμφωνα με πρόσφατη κλινική μελέτη που βασίστηκε σε δείγματα αίματος.Η ανάλυση των δειγμάτων πριν και μετά τον διαλογισμό απέδειξε ότι ενισχύθηκε η δραστηριότητα εκατοντάδων γονιδίων που σχετίζονται άμεσα με την ανοσοαπόκριση. Τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στο Proceedings of the National Academy of Sciences.Διαβάστε περισσότερα στο