Κορωνοϊός: Έτσι θα προστατευτούμε από την Omicron

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Αν και είναι σχετικά σύντομα να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, ο ΠΟΥ στην τελευταία ανακοίνωσή του αναφέρει ότι η παραλλαγή Omicron, παρούσα πλέον σε 63 χώρες, φαίνεται να μεταδίδεται πιο γρήγορα από την παραλλαγή Δέλτα, η οποία εξακολουθεί προσώρας να ευθύνεται για τις περισσότερες μολύνσεις στον κόσμο. Πώς λοιπόν θα προστατευτούμε αποτελεσματικά από τη νέα αυτή παραλλαγή;Ο πιο σίγουρος τρόπος να προστατευτούμε είναι φυσικά να μην αλλάξουμε την συμπεριφορά μας και τα ατομικά μέτρα που ούτως ή άλλως τηρούμε μέχρι και σήμερα: να φοράμε συνεχώς τη μάσκα μας, να αποφεύγουμε τον συγχρωτισμό και φυσικά να εμβολιαστούμε με την τρίτη δόση ή ακόμα και να ξεκινήσουμε τη διαδικασία του εμβολιασμού με την πρώτη δόση.«Η μετάλλαξη Δέλτα εξακολουθεί να είναι ο πραγματικός κίνδυνος αυτή τη στιγμή. Η Omicron είναι μια αβέβαιη απειλή», δήλωσε στο Associated Press ο δρ Francis Collins, διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας των ΗΠΑ. Ανεξάρτητα από την παραλλαγή του κορωνοϊού, ο ίδιος πρόσθεσε ότι «ξέρουμε τι να κάνουμε».Λόγω της πρόσφατης εμφάνισης της μετάλλαξης, η αποκωδικοποίηση της και τα ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τη μεταδοτικότητά της, τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων και αν μπορεί να παρακάμψει την ανοσία του οργανισμού θα χρειαστεί περαιτέρω χρονικό διάστημα περίπου μερικών εβδομάδων για τη διερεύνηση.Στο προσεχές αυτό διάστημα, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να προσθέσουμε περισσότερα επίπεδα προστασίας σύμφωνα με τη δρ. Julie Vaishampayan από την Εταιρεία Λοιμωδών Νοσημάτων της Αμερικής. Αυτή η κίνηση κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς πλησιάζουν οι διακοπές των εορτών και θα αυξηθεί η κινητικότητα του πληθυσμού και η συγκέντρωση σε κλειστούς χώρους.Το επιπλέον «μαξιλαράκι» προστασίας θεωρείται η χορήγηση της τρίτης δόσης, καθώς προσφέρει μια κατακόρυφη αύξηση στα αντισώματα του οργανισμού. Ακόμα όμως κι αν τα αντισώματα δεν αποδειχθούν τόσο αποτελεσματικά ενάντια στη μετάλλαξη Omicron όσο απέναντι σε άλλες παραλλαγές του ιού, η αυξημένη συγκέντρωσή τους μπορεί να σας θωρακίσει αποτελεσματικά ενάντια στη μετάλλαξη Δέλτα.Επιπλέον, εκτός από τα ατομικά μέτρα προστασίας και τον καλό αερισμό των εσωτερικών χώρων, εξίσου σημαντικό μέτρο είναι η συνεχή αυτοδιάγνωση, είτε με self test ή με τη διενέργεια rapid test. Η διαδικασία αυτή συστήνεται τόσο για όσους έχουν ύποπτα συμπτώματα όσο και σε όσους θα μπορούσαν να είχαν εκτεθεί στον ιό. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι θα μπορούσε να προλάβει την υπερμετάδοση στις εορταστικές συνευρέσεις, ακόμα και σε περίπτωση που όλοι καλεσμένοι είναι εμβολιασμένοι.Εξάλλου, στα πλαίσια της καταγραφής της επιδημιολογικής εικόνας της χώρας και την αποφυγή της διασποράς του ιού SARS-CoV-2, συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα η διανομή δωρεάν αυτοδιαγνωστικών τεστ (self test) σε όσους πολίτες δεν το έχουν προμηθευτεί.Διαβάστε περισσότερα στο