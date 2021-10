Τρία φρούτα – πρωταθλητές με αντιφλεγμονώδη δράση που θωρακίζουν τον οργανισμό

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τα επιδόρπια της φύσης, τα φρούτα, έχουν άφθονες αντιφλεγμονώδεις ενώσεις, που θεωρούνται σημαντικές για την προστασία του οργανισμού από ασθένεις που σχετίζονται με την φλεγμονώδη αντίδραση του οργανισμού όπως π.χ. οι καρδιαγγειακές παθήσεις και ο σακχαρώδης διαβήτης.Η κατανάλωση τουλάχιστον μίας μερίδας διάφορων φρούτων καθημερινά, ανάλογα με την εποχή, μπορεί να ενισχύσει την αντιοξειδωτική δραστηριότητα και την άμυνα του οργανισμού. Για το φθινόπωρο, λοιπόν, ενδείκνυνται:ΜήλοΗ παροιμία για το μήλο που κάνει… πέρα τον γιατρό είναι πολύ πιθανό να έχει κάποια επιστημονική βάση. Σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε σχεδόν 35.000 γυναίκες, η κατανάλωση μήλων -αλλά και αχλαδιών- συνδέθηκε με χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρδιακές παθήσεις. Επίσης, τα βασικά συστατικά του μήλου -οι φυτικές ίνες, η βιταμίνη C, η πηκτίνη και οι πολυφαινόλες- έχουν σχετιστεί, κυρίως σε ζωικές μελέτες, με αντιφλεγμονώδεις επιδράσεις και αύξηση στα ωφέλιμα μικρόβια του εντέρου.ΕσπεριδοειδήΤα πορτοκάλια, τα γκρέιπφρουτ και τα λεμόνια είναι διάσημα για την υψηλή περιεκτικότητά τους σε βιταμίνη C. Επιπλέον, περιέχουν φυτικές ίνες, κάλιο, ασβέστιο, βιταμίνες του συμπλέγματος Β, χαλκό, αντιφλεγμονώδη φυτοχημικά όπως τα φλαβονοειδή, καθώς και καροτενοειδή. Παρόλο που είναι λίγες οι έρευνες σε ανθρώπους σχετικά με τα εσπεριδοειδή, τα θρεπτικά συστατικά που βρίσκονται σε αυτά τα φρούτα έχει αποδειχθεί ότι έχουν προστατευτικές επιδράσεις, όπως η βελτίωση των επιπέδων χοληστερόλης και του σακχάρου στο αίμα και της λειτουργίας των αιμοφόρων αγγείων.ΡόδιΟι μικροσκοπικοί καρποί του ροδιού περιέχουν μεγάλες ποσότητες βιταμινών C και Κ, καλίου, φυτικών ινών και ισχυρών φυτοχημικών όπως οι ανθοκυανίνες και η ρεσβερατόλη. Σε αυτά τα θρεπτικά συστατικά είναι πιθανό να αποδίδονται τα οφέλη από την κατανάλωση ροδιού. Σύμφωνα με μια επανεξέταση ερευνών του 2020 για το ρόδι, φάνηκε ότι το συγκεκριμένο φρούτο είναι ικανό να διατηρήσει υπό έλεγχο τα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης, της χοληστερόλης και του σακχάρου.Διαβάστε περισσότερα στο