Κορωνοϊός: Να πού οφείλονται οι επικίνδυνες θρομβώσεις

Μια σημαντική ανακάλυψη πραγματοποίησαν επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Ιατρικής και Επιστημών Υγείας RCSI (Royal College of Surgeons in Ireland) στο Δουβλίνο, η οποία εξηγεί τους μηχανισμούς πίσω από τον σχηματισμό επικίνδυνων έως μοιραίων θρομβώσεων στο αίμα ασθενών με COVID-19, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο για εύρεση νέων στοχευμένων θεραπειών πρόληψης.Για τη μελέτη τους που δημοσιεύεται στο Journal of Thrombosis and Haemostasis και η οποία αποτελεί συνέχεια των ερευνών μελετών που είχαν αναδείξει τις θρομβώσεις ως σημαντική αιτία θανάτου σε ασθενείς με COvid-19, οι ερευνητές ανέλυσαν αιματολογικά δείγματα ασθενών με COVID-19 από τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Beaumont στο Δουβλίνο.