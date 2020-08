Οκτώ πράγματα που θα μάθουμε όταν σταματήσουμε να φωνάζουμε στα παιδιά μας

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Οι υστερικές φωνές και τα ουρλιαχτά είναι για ένα παιδί το ίδιο καταστροφικά με το ξύλο…Αυτό υποστηρίζει η οικογενειακή σύμβουλος και ιδρύτρια του συμβουλευτικού site για γονείς Positive Parenting Solution Amy McCready, στο άρθρο της με τίτλο Shouting Is the New Spanking (Οι φωνές είναι το Νέο Ξύλο) που δημοσιεύθηκε στους New York Times.Για τους περισσότερους γονείς σήμερα είναι αυτονόητο ότι το ξύλο, ως παιδαγωγική μέθοδος, ανήκει στο παρελθόν. Σύμφωνα με την Δρ. Μακ Κρίντι, οι σημερινοί γονείς ταλαιπωρημένοι και με τα ενοχικά τους σύνδρομα γιγαντωμένα μέσα τους, επιβάλλονται ωστόσο στα παιδιά τους καταφεύγοντας στις φωνές. Αποτέλεσμα; Το μόνο που πετυχαίνουν με την υψωμένη φωνή είναι να εθίζουν τα παιδιά σε τέτοιου τύπου αντιδράσεις και συμπεριφορές. Αν μάλιστα οι φωνές συνοδεύονται από οργή, προσβολές ή ακόμη και σαρκασμό, τότε υπάρχει περίπτωση να δημιουργήσουν στο παιδί αισθήματα απόρριψης.Διαβάστε περισσότερα στο