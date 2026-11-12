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«Πέρα από το προχωρημένο στάδιο» οι απειλές του Ιράν κατά της ζωής του Μπέσεντ, λέει αξιωματούχος των ΗΠΑ
«Πέρα από το προχωρημένο στάδιο» οι απειλές του Ιράν κατά της ζωής του Μπέσεντ, λέει αξιωματούχος των ΗΠΑ
Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών έχει μεταφερθεί σε στρατιωτική βάση – Η επιχείρηση οικονομικής απομόνωσης της Τεχεράνης συνεχίζεται
Σε στρατιωτική βάση μεταφέρθηκε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, έπειτα από απειλές κατά της ζωής του που αποδίδονται στο Ιράν, προκαλώντας νέα ανησυχία για την ασφάλεια κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ. Η μετακίνηση πραγματοποιήθηκε τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ, σύμφωνα με ανώτατο κυβερνητικό αξιωματούχο που επικαλείται το Fox News, οι απειλές είχαν ξεπεράσει το «προχωρημένο στάδιο». Ο Μπέσεντ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της αμερικανικής εκστρατείας οικονομικής πίεσης κατά της Τεχεράνης, με στόχο την απομόνωσή της από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Την αποχώρηση του Σκοτ Μπέσεντ από την κατοικία του στην Ουάσιγκτον και τη μεταφορά του σε στρατιωτική εγκατάσταση επιβεβαίωσαν στο Reuters δύο πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης, μετά το αρχικό δημοσίευμα των New York Times.
Η ακριβής χρονική στιγμή της μετακίνησης και η φύση των απειλών δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, ωστόσο αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η απόφαση ελήφθη για λόγους ασφαλείας, καθώς οι υπηρεσίες πληροφοριών παρακολουθούν αυξημένη δραστηριότητα που αποδίδεται στο Ιράν.
Το CBS News επιβεβαίωσε επίσης τη μεταφορά, ενώ το ABC News ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκε τις τελευταίες εβδομάδες.
Το Ιράν έχει αρνηθεί στο παρελθόν ότι σχεδιάζει επιθέσεις κατά Αμερικανών αξιωματούχων στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ο ίδιος αξιωματούχος δεν διευκρίνισε το περιεχόμενο των πληροφοριών που οδήγησαν στην ενίσχυση της προστασίας του Μπέσεντ ούτε πότε ακριβώς εγκατέλειψε την κατοικία του.
Η μεταφορά του συνδέεται με ένα ευρύτερο πλέγμα μέτρων ασφαλείας που εφαρμόζονται για ανώτατα κυβερνητικά στελέχη, καθώς οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει για ενδεχόμενες επιθέσεις που αποδίδονται στην Τεχεράνη.
Σε σχετικό υπόμνημα, το οποίο περιήλθε σε γνώση του Reuters τον περασμένο μήνα, ανώτατος αξιωματούχος των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών προειδοποιούσε ότι ιρανικά σχέδια εναντίον Αμερικανών πολιτών και αξιωματούχων είχαν φτάσει σε προχωρημένο στάδιο.
Πάντως, η συγκεκριμένη αξιολόγηση δεν αποδεικνύει ότι οι απειλές εναντίον του Μπέσεντ είχαν φτάσει στο ίδιο επίπεδο επιχειρησιακής προετοιμασίας.
Σύμφωνα με το Associated Press, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ διαμένουν επίσης σε στρατιωτικές βάσεις.
Το Fox News αναφέρει ακόμη ότι και ο Στίβεν Μίλερ, ανώτατο στέλεχος του Λευκού Οίκου, έχει μεταφερθεί σε προστατευόμενη κατοικία.
Η ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας αποτυπώνει την ανησυχία στην Ουάσιγκτον για πιθανές επιθέσεις αντιποίνων, σε μια περίοδο κατά την οποία η αμερικανική κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει τη στρατιωτική εμπλοκή της στον πόλεμο με το Ιράν, διατηρώντας παράλληλα την οικονομική πίεση.
Η επιχείρηση ξεκίνησε τον Αύγουστο και περιλαμβάνει ένα εκτεταμένο πλέγμα οικονομικών κυρώσεων και περιορισμών, με στόχο να αποκοπεί η Τεχεράνη από τους εναπομείναντες διεθνείς χρηματοπιστωτικούς και εμπορικούς διαύλους της.
Η Ουάσιγκτον επιδιώκει επίσης να ασκήσει πίεση στην ιρανική ηγεσία ώστε να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον της ναυσιπλοΐας και να αποκατασταθεί η ελεύθερη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ.
Σύμφωνα με το Associated Press, η εκστρατεία περιλαμβάνει κυρώσεις και διπλωματικές παρεμβάσεις προς χώρες που διατηρούν οικονομικές σχέσεις με την Τεχεράνη, με την προειδοποίηση ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αμερικανικά αντίμετρα εάν συνεχίσουν συγκεκριμένες συναλλαγές.
Στο πλαίσιο αυτό, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Τουρκία φέρονται να έχουν περιορίσει τη δυνατότητα της κυριότερης εμπορικής τράπεζας του Ιράν να διεκπεραιώνει συναλλαγές, ενώ ιρανικές αεροπορικές εταιρείες έχουν χάσει την πρόσβαση σε σημαντικά περιφερειακά δρομολόγια.
Η αμερικανική στρατηγική περιλαμβάνει επίσης ναυτικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών, με στόχο τον περαιτέρω περιορισμό των εσόδων της Τεχεράνης.
Εκπρόσωπος του υπουργείου δήλωσε ότι ο Μπέσεντ δεν πρόκειται να πτοηθεί από τις απειλές του ιρανικού καθεστώτος, επιμένοντας στην εφαρμογή της επιχείρησης οικονομικής πίεσης.
Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να παρουσιάσει τη στρατιωτική φάση της σύγκρουσης ως ουσιαστικά ολοκληρωμένη.
Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι ο πόλεμος με το Ιράν έχει ουσιαστικά τελειώσει σε στρατιωτικό επίπεδο, χωρίς ωστόσο να σηματοδοτήσει αντίστοιχη χαλάρωση των οικονομικών μέτρων.
Αντίθετα, η κυβέρνηση συνεχίζει να χρησιμοποιεί τις κυρώσεις και τον οικονομικό αποκλεισμό ως βασικά εργαλεία πίεσης προς την Τεχεράνη.
Η μεταφορά του Μπέσεντ σε στρατιωτική βάση αναδεικνύει έτσι μια ακόμη διάσταση της αντιπαράθεσης ΗΠΑ - Ιράν: την ασφάλεια των αξιωματούχων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αμερικανικής πολιτικής οικονομικής και διπλωματικής πίεσης.
Την αποχώρηση του Σκοτ Μπέσεντ από την κατοικία του στην Ουάσιγκτον και τη μεταφορά του σε στρατιωτική εγκατάσταση επιβεβαίωσαν στο Reuters δύο πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης, μετά το αρχικό δημοσίευμα των New York Times.
Η ακριβής χρονική στιγμή της μετακίνησης και η φύση των απειλών δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, ωστόσο αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η απόφαση ελήφθη για λόγους ασφαλείας, καθώς οι υπηρεσίες πληροφοριών παρακολουθούν αυξημένη δραστηριότητα που αποδίδεται στο Ιράν.
Το CBS News επιβεβαίωσε επίσης τη μεταφορά, ενώ το ABC News ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκε τις τελευταίες εβδομάδες.
Το Ιράν έχει αρνηθεί στο παρελθόν ότι σχεδιάζει επιθέσεις κατά Αμερικανών αξιωματούχων στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών.
Οι απειλές που φέρονται να ξεπέρασαν το «προχωρημένο στάδιο»Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι πληροφορίες του Fox News, το οποίο επικαλέστηκε ανώτατο αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ, σύμφωνα με τον οποίο οι απειλές κατά του υπουργού Οικονομικών είχαν φτάσει «πέρα από το προχωρημένο στάδιο».
Ο ίδιος αξιωματούχος δεν διευκρίνισε το περιεχόμενο των πληροφοριών που οδήγησαν στην ενίσχυση της προστασίας του Μπέσεντ ούτε πότε ακριβώς εγκατέλειψε την κατοικία του.
Η μεταφορά του συνδέεται με ένα ευρύτερο πλέγμα μέτρων ασφαλείας που εφαρμόζονται για ανώτατα κυβερνητικά στελέχη, καθώς οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει για ενδεχόμενες επιθέσεις που αποδίδονται στην Τεχεράνη.
Σε σχετικό υπόμνημα, το οποίο περιήλθε σε γνώση του Reuters τον περασμένο μήνα, ανώτατος αξιωματούχος των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών προειδοποιούσε ότι ιρανικά σχέδια εναντίον Αμερικανών πολιτών και αξιωματούχων είχαν φτάσει σε προχωρημένο στάδιο.
Πάντως, η συγκεκριμένη αξιολόγηση δεν αποδεικνύει ότι οι απειλές εναντίον του Μπέσεντ είχαν φτάσει στο ίδιο επίπεδο επιχειρησιακής προετοιμασίας.
Ρούμπιο και Χέγκσεθ σε στρατιωτικές εγκαταστάσειςΟ υπουργός Οικονομικών δεν είναι ο μοναδικός ανώτατος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ που έχει εγκαταλείψει την ιδιωτική του κατοικία για λόγους ασφαλείας.
Σύμφωνα με το Associated Press, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ διαμένουν επίσης σε στρατιωτικές βάσεις.
Το Fox News αναφέρει ακόμη ότι και ο Στίβεν Μίλερ, ανώτατο στέλεχος του Λευκού Οίκου, έχει μεταφερθεί σε προστατευόμενη κατοικία.
Η ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας αποτυπώνει την ανησυχία στην Ουάσιγκτον για πιθανές επιθέσεις αντιποίνων, σε μια περίοδο κατά την οποία η αμερικανική κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει τη στρατιωτική εμπλοκή της στον πόλεμο με το Ιράν, διατηρώντας παράλληλα την οικονομική πίεση.
Η επιχείρηση «Economic Outcast» και ο ρόλος του ΜπέσεντΟ Σκοτ Μπέσεντ έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο στην εκστρατεία οικονομικής απομόνωσης του Ιράν, την οποία η αμερικανική κυβέρνηση έχει ονομάσει «Operation Economic Outcast».
Η επιχείρηση ξεκίνησε τον Αύγουστο και περιλαμβάνει ένα εκτεταμένο πλέγμα οικονομικών κυρώσεων και περιορισμών, με στόχο να αποκοπεί η Τεχεράνη από τους εναπομείναντες διεθνείς χρηματοπιστωτικούς και εμπορικούς διαύλους της.
Η Ουάσιγκτον επιδιώκει επίσης να ασκήσει πίεση στην ιρανική ηγεσία ώστε να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον της ναυσιπλοΐας και να αποκατασταθεί η ελεύθερη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ.
Σύμφωνα με το Associated Press, η εκστρατεία περιλαμβάνει κυρώσεις και διπλωματικές παρεμβάσεις προς χώρες που διατηρούν οικονομικές σχέσεις με την Τεχεράνη, με την προειδοποίηση ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αμερικανικά αντίμετρα εάν συνεχίσουν συγκεκριμένες συναλλαγές.
Στο πλαίσιο αυτό, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Τουρκία φέρονται να έχουν περιορίσει τη δυνατότητα της κυριότερης εμπορικής τράπεζας του Ιράν να διεκπεραιώνει συναλλαγές, ενώ ιρανικές αεροπορικές εταιρείες έχουν χάσει την πρόσβαση σε σημαντικά περιφερειακά δρομολόγια.
Η αμερικανική στρατηγική περιλαμβάνει επίσης ναυτικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών, με στόχο τον περαιτέρω περιορισμό των εσόδων της Τεχεράνης.
Η απάντηση του αμερικανικού υπουργείου ΟικονομικώνΠαρά τις απειλές, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ διαμηνύει ότι η εκστρατεία κατά του Ιράν θα συνεχιστεί.
Εκπρόσωπος του υπουργείου δήλωσε ότι ο Μπέσεντ δεν πρόκειται να πτοηθεί από τις απειλές του ιρανικού καθεστώτος, επιμένοντας στην εφαρμογή της επιχείρησης οικονομικής πίεσης.
Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να παρουσιάσει τη στρατιωτική φάση της σύγκρουσης ως ουσιαστικά ολοκληρωμένη.
Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι ο πόλεμος με το Ιράν έχει ουσιαστικά τελειώσει σε στρατιωτικό επίπεδο, χωρίς ωστόσο να σηματοδοτήσει αντίστοιχη χαλάρωση των οικονομικών μέτρων.
Αντίθετα, η κυβέρνηση συνεχίζει να χρησιμοποιεί τις κυρώσεις και τον οικονομικό αποκλεισμό ως βασικά εργαλεία πίεσης προς την Τεχεράνη.
Η μεταφορά του Μπέσεντ σε στρατιωτική βάση αναδεικνύει έτσι μια ακόμη διάσταση της αντιπαράθεσης ΗΠΑ - Ιράν: την ασφάλεια των αξιωματούχων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αμερικανικής πολιτικής οικονομικής και διπλωματικής πίεσης.
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