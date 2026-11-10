Όταν ο Ράσελ Μπραντ και ο πατέρας του μιλούσαν γελώντας για τη νύχτα που πέρασαν με τρεις ιερόδουλες, δείτε βίντεο
Όταν ο Ράσελ Μπραντ και ο πατέρας του μιλούσαν γελώντας για τη νύχτα που πέρασαν με τρεις ιερόδουλες, δείτε βίντεο
Οι αποκαλύψεις στην αυτοβιογραφία του και οι προκλητικές δηλώσεις του 82χρονου Ρον Μπραντ μετά την καταδίκη - «Ο γιος μου είναι θύμα, οι γυναίκες αυτές τον παρενοχλούσαν»
Ένα παλιό βίντεο στο οποίο ο Ράσελ Μπραντ και ο πατέρας του, Ρον, γελούν καθώς θυμούνται ένα ταξίδι στο Χονγκ Κονγκ, κατά τη διάρκεια του οποίου ο τελευταίος φέρεται να πλήρωσε ιερόδουλη για να συνευρεθεί με τον τότε 17χρονο γιο του, επανήλθε στη δημοσιότητα μετά την καταδίκη του Βρετανού ηθοποιού και κωμικού για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις.
Στο βίντεο, ο 51χρονος σήμερα Μπραντ και ο 82χρονος πατέρας του αναφέρονται με ιδιαίτερα χαλαρή διάθεση σε όσα είχαν συμβεί κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, περιγράφοντας τις συναντήσεις του νεαρού τότε ηθοποιού με γυναίκες που εργάζονταν στην πορνεία.
Ο Μπραντ είχε αναφερθεί και στο παρελθόν στο συγκεκριμένο περιστατικό, αποκαλύπτοντας ότι ο πατέρας του είχε πληρώσει τρεις ιερόδουλες για να περάσουν μαζί τους τη νύχτα. Οι δύο προορίζονταν για τον ίδιο τον Ρον Μπραντ και η τρίτη για τον 17χρονο γιο του, με τις σεξουαλικές επαφές να πραγματοποιούνται, σύμφωνα με την αφήγησή του, στο ίδιο δωμάτιο.
Το βίντεο επανήλθε στο προσκήνιο μετά την επιβολή ποινής κάθειρξης 10 ετών και έξι μηνών στον Μπραντ εχθές, Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Από την ποινή αυτή, τα εννέα χρόνια αφορούν την καταδίκη του για βιασμό, ενώ επιπλέον 18 μήνες επιβλήθηκαν για τις σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος τριών ακόμη γυναικών.
Στο επίμαχο απόσπασμα, ο Μπραντ απευθύνεται στον πατέρα του και τον ρωτά: «Θυμάσαι εκείνο το πρώτο βράδυ; Στο ξενοδοχείο Mandarin Palace στο Χονγκ Κονγκ; Όλες εκείνες τις γυναίκες που φορούσαν κάτι σαν μαγιό;». Συνεχίζοντας, θυμάται τον ενθουσιασμό που είχε νιώσει ως έφηβος: «Σκεφτόμουν, διάολε, όλες αυτές οι γυναίκες με τα μαγιό, ανυπομονούσα να επιστρέψω στο σχολείο και να τα πω στους φίλους μου». Ο πατέρας του ξεσπά σε γέλια και σχολιάζει αστειευόμενος: «Μακάρι να είχα τα βατραχοπέδιλά μου».
Ο Μπραντ συνεχίζει την αφήγηση, περιγράφοντας ότι μία από τις γυναίκες τον πλησίασε και άρχισε να του μιλά, με τον ίδιο να σκέφτεται ξανά ότι θα είχε μια απίστευτη ιστορία να διηγηθεί στους συμμαθητές του. Στη συνέχεια, περιγράφει ότι η γυναίκα άρχισε να τον φιλά και να τον αγγίζει στα γεννητικά όργανα, ενώ αναφέρεται και στη μετακίνησή τους προς το δωμάτιο του ξενοδοχείου.
«Και μετά εσύ είχες εκείνη την άλλη, κι εγώ είχα εκείνη την όμορφη νεαρή Φιλιππινέζα, έτσι δεν είναι;», λέει στον πατέρα του, ο οποίος απαντά γελώντας: «Εσύ ερωτευόσουν κάθε φορά».
Ο ηθοποιός θυμάται επίσης το επόμενο πρωί, όταν ξύπνησε και αντίκρισε μισοάδεια ποτήρια σαμπάνιας, ενώ ο πατέρας του καθόταν και διάβαζε εφημερίδα. «Με ρώτησες: “Χρησιμοποίησες προφυλακτικό με εκείνη τη γυναίκα χθες το βράδυ;”. Κι εγώ σου απάντησα: “Όχι, όχι, ποτέ”. Και μου είπες: “Θα έπρεπε”», αφηγείται.
Σε παλαιότερη περιγραφή του ίδιου περιστατικού, ο Μπραντ είχε χαρακτηρίσει τη σεξουαλική επαφή με τη νεαρή γυναίκα, η οποία ήταν μόλις λίγα χρόνια μεγαλύτερή του, ως «διστακτική και αμήχανη», υποστηρίζοντας ότι εκείνη την περίοδο αισθανόταν πως την είχε ερωτευτεί.
Ωστόσο, οι συνθήκες που περιέγραψε απείχαν πολύ από μια συνηθισμένη εφηβική ερωτική εμπειρία. Όπως είχε αναφέρει, ο πατέρας του βρισκόταν στο διπλανό κρεβάτι με δύο γυναίκες, ενώ κάποια στιγμή τον άκουσε να φωνάζει ότι αισθανόταν αδιαθεσία και επρόκειτο να κάνει εμετό.
Στο βίντεο, ο 51χρονος σήμερα Μπραντ και ο 82χρονος πατέρας του αναφέρονται με ιδιαίτερα χαλαρή διάθεση σε όσα είχαν συμβεί κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, περιγράφοντας τις συναντήσεις του νεαρού τότε ηθοποιού με γυναίκες που εργάζονταν στην πορνεία.
Ο Μπραντ είχε αναφερθεί και στο παρελθόν στο συγκεκριμένο περιστατικό, αποκαλύπτοντας ότι ο πατέρας του είχε πληρώσει τρεις ιερόδουλες για να περάσουν μαζί τους τη νύχτα. Οι δύο προορίζονταν για τον ίδιο τον Ρον Μπραντ και η τρίτη για τον 17χρονο γιο του, με τις σεξουαλικές επαφές να πραγματοποιούνται, σύμφωνα με την αφήγησή του, στο ίδιο δωμάτιο.
It's hard to believe it, but the man on the right of the video as you look at it is Russell Brand's father.— tern (@1goodtern) November 9, 2026
Listen to this.
👀 pic.twitter.com/SlmoKBBNm2
Το βίντεο επανήλθε στο προσκήνιο μετά την επιβολή ποινής κάθειρξης 10 ετών και έξι μηνών στον Μπραντ εχθές, Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Από την ποινή αυτή, τα εννέα χρόνια αφορούν την καταδίκη του για βιασμό, ενώ επιπλέον 18 μήνες επιβλήθηκαν για τις σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος τριών ακόμη γυναικών.
Στο επίμαχο απόσπασμα, ο Μπραντ απευθύνεται στον πατέρα του και τον ρωτά: «Θυμάσαι εκείνο το πρώτο βράδυ; Στο ξενοδοχείο Mandarin Palace στο Χονγκ Κονγκ; Όλες εκείνες τις γυναίκες που φορούσαν κάτι σαν μαγιό;». Συνεχίζοντας, θυμάται τον ενθουσιασμό που είχε νιώσει ως έφηβος: «Σκεφτόμουν, διάολε, όλες αυτές οι γυναίκες με τα μαγιό, ανυπομονούσα να επιστρέψω στο σχολείο και να τα πω στους φίλους μου». Ο πατέρας του ξεσπά σε γέλια και σχολιάζει αστειευόμενος: «Μακάρι να είχα τα βατραχοπέδιλά μου».
Ο Μπραντ συνεχίζει την αφήγηση, περιγράφοντας ότι μία από τις γυναίκες τον πλησίασε και άρχισε να του μιλά, με τον ίδιο να σκέφτεται ξανά ότι θα είχε μια απίστευτη ιστορία να διηγηθεί στους συμμαθητές του. Στη συνέχεια, περιγράφει ότι η γυναίκα άρχισε να τον φιλά και να τον αγγίζει στα γεννητικά όργανα, ενώ αναφέρεται και στη μετακίνησή τους προς το δωμάτιο του ξενοδοχείου.
«Και μετά εσύ είχες εκείνη την άλλη, κι εγώ είχα εκείνη την όμορφη νεαρή Φιλιππινέζα, έτσι δεν είναι;», λέει στον πατέρα του, ο οποίος απαντά γελώντας: «Εσύ ερωτευόσουν κάθε φορά».
Ο ηθοποιός θυμάται επίσης το επόμενο πρωί, όταν ξύπνησε και αντίκρισε μισοάδεια ποτήρια σαμπάνιας, ενώ ο πατέρας του καθόταν και διάβαζε εφημερίδα. «Με ρώτησες: “Χρησιμοποίησες προφυλακτικό με εκείνη τη γυναίκα χθες το βράδυ;”. Κι εγώ σου απάντησα: “Όχι, όχι, ποτέ”. Και μου είπες: “Θα έπρεπε”», αφηγείται.
Σε παλαιότερη περιγραφή του ίδιου περιστατικού, ο Μπραντ είχε χαρακτηρίσει τη σεξουαλική επαφή με τη νεαρή γυναίκα, η οποία ήταν μόλις λίγα χρόνια μεγαλύτερή του, ως «διστακτική και αμήχανη», υποστηρίζοντας ότι εκείνη την περίοδο αισθανόταν πως την είχε ερωτευτεί.
Ωστόσο, οι συνθήκες που περιέγραψε απείχαν πολύ από μια συνηθισμένη εφηβική ερωτική εμπειρία. Όπως είχε αναφέρει, ο πατέρας του βρισκόταν στο διπλανό κρεβάτι με δύο γυναίκες, ενώ κάποια στιγμή τον άκουσε να φωνάζει ότι αισθανόταν αδιαθεσία και επρόκειτο να κάνει εμετό.
Οι αποκαλύψεις στην αυτοβιογραφία του και η αντίδραση του πατέρα του μετά την καταδίκη
Ο Μπραντ είχε αναφερθεί εκτενώς στις συγκεκριμένες διακοπές και στην πρώτη του αυτοβιογραφία, My Booky Wook, περιγράφοντας ότι κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου ταξιδιού είχε σεξουαλικές επαφές με πολλές ακόμη ιερόδουλες, χωρίς να χρησιμοποιεί προφυλακτικό. Στο βιβλίο του παραδεχόταν ότι η εμπειρία αυτή είχε αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόταν τη σεξουαλικότητά του, μετατρέποντας, όπως έγραφε, την αθωότητα και την αμηχανία της εφηβείας σε κάτι περισσότερο σύνθετο και επιθετικό.
Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, ο πατέρας του είχε επιδοκιμάσει τη σεξουαλική του εμπειρία, λέγοντάς του: «Έφυγα για το ταξίδι με ένα αγόρι και επιστρέφω με έναν άνδρα». Στην ίδια αυτοβιογραφία, ο Μπραντ αποκάλυπτε επίσης ότι ο πατέρας του τού επέτρεπε να ξεφυλλίζει τη συλλογή πορνογραφικών περιοδικών που διατηρούσε, ακόμη και όταν ο ίδιος φοιτούσε στο δημοτικό σχολείο, καθώς και να παρακολουθεί πορνογραφικές ταινίες.
Οι συγκεκριμένες αφηγήσεις επανέρχονται στο προσκήνιο σε μια περίοδο κατά την οποία ο άλλοτε δημοφιλής ηθοποιός αντιμετωπίζει πλέον την πραγματικότητα της πολυετούς φυλάκισης. Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, θα πρέπει να εκτίσει τα δύο τρίτα της συνολικής ποινής των 10,5 ετών προτού μπορέσει να υποβάλει αίτηση για αποφυλάκιση υπό όρους.
Russell Brand's father Ron said he was "a victim, not a predator" as he left court after the comedian was sentenced Monday. Brand was sentenced to 10 and half years in prison for raping one woman and sexually assaulting three others.— The Associated Press (@AP) November 9, 2026
⠀#RussellBrand pic.twitter.com/miYAM30wEN
Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε, πάντως, και η στάση του πατέρα του μετά την ανακοίνωση της καταδικαστικής απόφασης. Παρά το γεγονός ότι ο γιος του κρίθηκε ένοχος για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος τεσσάρων γυναικών, ο Ρον Μπραντ επιχείρησε να παρουσιάσει τον ίδιο τον ηθοποιό ως θύμα της υπόθεσης. Όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε εάν ήθελε να στείλει κάποιο μήνυμα στα θύματα του γιου του, εκείνος απάντησε: «Τα θύματα; Ποια θύματα; Τον Ράσελ εννοείτε;».Όταν η δημοσιογράφος διευκρίνισε ότι αναφερόταν στις γυναίκες που είχαν καταγγείλει τον ηθοποιό, ο 82χρονος ανταπάντησε: «Εννοείτε τα κορίτσια που τον κυνηγούσαν και τον παρενοχλούσαν».
Ο Ρον Μπραντ συνέχισε αμφισβητώντας ευθέως τη δικαστική διαδικασία, δηλώνοντας ότι δεν τον ενδιαφέρει το γεγονός πως ο γιος του καταδικάστηκε από ενόρκους και εξαπολύοντας επίθεση κατά του συστήματος απονομής δικαιοσύνης.
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