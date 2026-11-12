Ο μυστηριώδης επιχειρηματίας που γνώρισε την κατάσκοπο Άλις Χουάνγκ στον επικεφαλής της Nvidia... ήταν ο σύζυγός της
Ο μυστηριώδης επιχειρηματίας που γνώρισε την κατάσκοπο Άλις Χουάνγκ στον επικεφαλής της Nvidia... ήταν ο σύζυγός της
Ο επιχειρηματίας Κανγκ Γουέι, σύζυγος της Άλις Χουάνγκ, γνώριζε και αποδεχόταν την ερωτική σχέση της συζύγου του με τον επικεφαλής της Nvidia, αποκαλύπτει η Wall Street Journal - Ο Γουέι γνώριζε επί μια δεκαετία τον Τζένσεν Χουάνγκ
Δεν ήταν μόνο ο ισχυρός άντρας της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ ο παντρεμένος στο ερωτικό «παιχνίδι» με την Άλις Χουάνγκ, τη φερόμενη ως κατάσκοπο της Κίνας, σε ένα σκάνδαλο που έχει αναστατώσει τον τεχνολογικό κολοσσό τις τελευταίες μέρες. Παντρεμένη ήταν και η Κινέζα επιχειρηματίας, με τον σύζυγό της, μάλιστα, να γνωρίζει για τη συγκεκριμένη σχέση, να την αποδέχεται και να μιλά και ανοιχτά για εκείνη, σύμφωνα με αποκάλυψη της Wall Street Journal.
Όπως αναφέρει η εφημερίδα, ο Τζένσεν Χουάνγκ, η θέση του οποίου στην κεφαλή της Nvidia τρίζει επικίνδυνα, γνώρισε τη γυναίκα με την οποία επρόκειτο να συνδεθεί ερωτικά, την Άλις Χουάνγκ, μέσω ενός Κινέζου επιχειρηματία που γνώριζε εδώ και μία δεκαετία, του Κανγκ Γουέι.
Το ιδιαίτερο με τον Κανγκ όμως, όπως αποκαλύπτουν άνθρωποι που γνωρίζουν το ζευγάρι, ήταν... ο σύζυγος της Άλις Χουάνγκ!
Επί δύο χρόνια, ο Κανγκ φαινόταν να αποδέχεται την ερωτική σχέση της συζύγου του με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia και μιλούσε ανοιχτά γι' αυτή, όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές. Μάλιστα, ορισμένες φορές έλεγε σε συνεργάτες του, μεταξύ σοβαρού και αστείου, ότι η σύζυγός του ήταν η προσωπική βοηθός του Τζένσεν Χουάνγκ.
Η γνωριμία με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας που βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας «έκρηξης» της τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο ο Κανγκ και η Άλις Χουάνγκ αξιοποίησαν τις προσωπικές τους διασυνδέσεις για να προωθήσουν μια σειρά επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Κίνα, τη Σιγκαπούρη, την Ταϊβάν και αλλού.
Την τελευταία δεκαετία, ο Κανγκ και η Άλις Χουάνγκ μετακινούνταν διαρκώς από τη μία επικερδή επιχειρηματική ευκαιρία στην άλλη, από εταιρείες βιντεοπαιχνιδιών και εξαγορές φαρμακευτικών επιχειρήσεων έως το cloud computing. Κάθε φορά δημιουργούσαν ένα πλέγμα συνδεδεμένων εταιρικών οντοτήτων, μεταβίβαζαν μεταξύ τους εταιρικά μερίδια και αξιοποιούσαν όποιες διασυνδέσεις είχαν στη διάθεσή τους, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους. Τα μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia αποτέλεσαν το πιο πρόσφατο επιχειρηματικό τους εγχείρημα, καθώς το ζευγάρι είχε ιστορικό επενδύσεων σε αναδυόμενες αγορές υψηλής κερδοφορίας, ενώ κατά καιρούς είχε βρεθεί αντιμέτωπο με τις ρυθμιστικές αρχές.
Πλέον, το ζευγάρι βρίσκεται στο επίκεντρο πολλών ερευνών, ενώ οι συνέπειες των σχέσεών του με τον Τζένσεν Χουάνγκ αποκτούν ολοένα μεγαλύτερες διαστάσεις.
Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι οι κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών στρατολόγησαν την Άλις Χουάνγκ ως συνεργάτιδά τους, λόγω της πρόσβασής της στον επικεφαλής της εταιρείας σχεδιασμού μικροτσίπ. Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia προετοιμάζεται πλέον να απομακρύνει τον Τζένσεν Χουάνγκ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, έπειτα από την αποκάλυψη, την Τετάρτη, άλλης μιας εξωσυζυγικής του σχέσης.
Ο Χουάνγκ παραδέχθηκε σε επιστολή προς τους εργαζομένους την Κυριακή ότι είχε απατήσει τη σύζυγό του και ζήτησε συγγνώμη επειδή πρόδωσε την εμπιστοσύνη της οικογένειάς του και των υπαλλήλων της εταιρείας.
Όπως αναφέρει η εφημερίδα, ο Τζένσεν Χουάνγκ, η θέση του οποίου στην κεφαλή της Nvidia τρίζει επικίνδυνα, γνώρισε τη γυναίκα με την οποία επρόκειτο να συνδεθεί ερωτικά, την Άλις Χουάνγκ, μέσω ενός Κινέζου επιχειρηματία που γνώριζε εδώ και μία δεκαετία, του Κανγκ Γουέι.
Το ιδιαίτερο με τον Κανγκ όμως, όπως αποκαλύπτουν άνθρωποι που γνωρίζουν το ζευγάρι, ήταν... ο σύζυγος της Άλις Χουάνγκ!
Επί δύο χρόνια, ο Κανγκ φαινόταν να αποδέχεται την ερωτική σχέση της συζύγου του με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia και μιλούσε ανοιχτά γι' αυτή, όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές. Μάλιστα, ορισμένες φορές έλεγε σε συνεργάτες του, μεταξύ σοβαρού και αστείου, ότι η σύζυγός του ήταν η προσωπική βοηθός του Τζένσεν Χουάνγκ.
Η γνωριμία με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας που βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας «έκρηξης» της τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο ο Κανγκ και η Άλις Χουάνγκ αξιοποίησαν τις προσωπικές τους διασυνδέσεις για να προωθήσουν μια σειρά επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Κίνα, τη Σιγκαπούρη, την Ταϊβάν και αλλού.
Την τελευταία δεκαετία, ο Κανγκ και η Άλις Χουάνγκ μετακινούνταν διαρκώς από τη μία επικερδή επιχειρηματική ευκαιρία στην άλλη, από εταιρείες βιντεοπαιχνιδιών και εξαγορές φαρμακευτικών επιχειρήσεων έως το cloud computing. Κάθε φορά δημιουργούσαν ένα πλέγμα συνδεδεμένων εταιρικών οντοτήτων, μεταβίβαζαν μεταξύ τους εταιρικά μερίδια και αξιοποιούσαν όποιες διασυνδέσεις είχαν στη διάθεσή τους, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους. Τα μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia αποτέλεσαν το πιο πρόσφατο επιχειρηματικό τους εγχείρημα, καθώς το ζευγάρι είχε ιστορικό επενδύσεων σε αναδυόμενες αγορές υψηλής κερδοφορίας, ενώ κατά καιρούς είχε βρεθεί αντιμέτωπο με τις ρυθμιστικές αρχές.
Πλέον, το ζευγάρι βρίσκεται στο επίκεντρο πολλών ερευνών, ενώ οι συνέπειες των σχέσεών του με τον Τζένσεν Χουάνγκ αποκτούν ολοένα μεγαλύτερες διαστάσεις.
Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι οι κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών στρατολόγησαν την Άλις Χουάνγκ ως συνεργάτιδά τους, λόγω της πρόσβασής της στον επικεφαλής της εταιρείας σχεδιασμού μικροτσίπ. Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia προετοιμάζεται πλέον να απομακρύνει τον Τζένσεν Χουάνγκ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, έπειτα από την αποκάλυψη, την Τετάρτη, άλλης μιας εξωσυζυγικής του σχέσης.
Ο Χουάνγκ παραδέχθηκε σε επιστολή προς τους εργαζομένους την Κυριακή ότι είχε απατήσει τη σύζυγό του και ζήτησε συγγνώμη επειδή πρόδωσε την εμπιστοσύνη της οικογένειάς του και των υπαλλήλων της εταιρείας.
Οι έρευνες για τη MegaspeedΟι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σιγκαπούρη εξετάζουν τη δραστηριότητα της Megaspeed, εταιρείας παροχής υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους με έδρα τη Σιγκαπούρη, στο πλαίσιο καταγγελιών ότι ενδέχεται να μετέφερε στην Κίνα μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, για τα οποία ισχύουν αμερικανικοί περιορισμοί εξαγωγών.
Οι αρχές της Ταϊβάν ανακοίνωσαν ότι ανακάλεσαν την άδεια εισόδου της Άλις Χουάνγκ και της απαγόρευσαν να επιστρέψει στο νησί, όπου είχε συναντηθεί πολλές φορές με τον επικεφαλής της Nvidia, ενώ αξιωματούχοι της Ταϊβάν δήλωσαν ότι ερευνούν πλέον κατά πόσον οι επισκέψεις της συνδέονταν με συλλογή πληροφοριών ή παραβίαζαν τη νομοθεσία του νησιού κατά της ξένης διείσδυσης.
Η Άλις Χουάνγκ συνελήφθη από τις αρχές της Σιγκαπούρης το καλοκαίρι του 2025 και της απαγορεύτηκε να εγκαταλείψει τη χώρα, σύμφωνα με ανθρώπους που ενημερώθηκαν για την κράτησή της. Η απαγόρευση εξόδου άρθηκε αργότερα και, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Χουάνγκ βρισκόταν στην Κίνα νωρίτερα φέτος.
Η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης έχει δηλώσει ότι συνεχίζει την έρευνα για τη Megaspeed, αλλά δεν έχει ερευνήσει τις σχέσεις της Άλις Χουάνγκ με την Κίνα.
Ο Κανγκ, ο οποίος είχε συλληφθεί στη Σαγκάη νωρίτερα φέτος στο πλαίσιο ερευνών για χειραγώγηση μετοχών εισηγμένων εταιρειών, αφέθηκε πρόσφατα ελεύθερος και μοιράστηκε με φίλους του μια φωτογραφία του από το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν το ζευγάρι.
Το Πεκίνο έχει διαψεύσει τις αναφορές περί κινεζικού σχεδίου κατασκοπείας σε βάρος του Τζένσεν Χουάνγκ. Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Γκούο Τζιακούν, δήλωσε στις αρχές της εβδομάδας: «Το αφήγημα περί δήθεν Κινέζων κατασκόπων βασίζεται εξ ολοκλήρου σε αβάσιμες εικασίες. Δεν είναι τίποτε περισσότερο από συκοφαντίες και δυσφήμιση».
Αν και δεν έχει εξακριβωθεί πότε γνωρίστηκε το ζευγάρι, η Shanghai Hexi, επωνυμία που μεταφράζεται ως «αρμονική ευημερία», εξελίχθηκε σε κεντρικό στοιχείο της επιχειρηματικής τους συνεργασίας. Σύμφωνα με τα εταιρικά μητρώα, άρχισαν να διοικούν από κοινού την εταιρεία το 2016.
Η Shanghai Hexi επένδυσε σε διάφορες τεχνολογικές επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και εταιρείες βιντεοπαιχνιδιών. Η δραστηριότητα αυτή έδωσε στον Κανγκ την ευκαιρία να γνωρίσει, κατά τη δεκαετία του 2010, τον Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος τότε ήταν ένας ανερχόμενος διευθύνων σύμβουλος της Silicon Valley. Εκείνη την περίοδο, η Nvidia επικεντρωνόταν στην κατασκευή μικροτσίπ για βιντεοπαιχνίδια. Ο Τζένσεν γνώρισε τον Κανγκ στην Ασία, σύμφωνα με πρόσωπο που εργαζόταν σε μία από τις εταιρείες του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Κανγκ και δήλωσε ότι συνέβαλε στη γνωριμία των δύο ανδρών.
Το 2018, η κινεζική ρυθμιστική αρχή κεφαλαιαγοράς επέβαλε πρόστιμο στον Κανγκ και στην εταιρεία του ζευγαριού, επειδή δεν είχαν γνωστοποιήσει τη συμμετοχή τους σε κινεζική φαρμακευτική επιχείρηση, καθώς και για άλλες παραβάσεις κατά τη διάρκεια μιας διαμάχης για εξαγορά. Ο Κανγκ και η Shanghai Hexi αμφισβήτησαν τα πορίσματα της ρυθμιστικής αρχής σε επίσημες ακροάσεις, ωστόσο τα επιχειρήματά τους απορρίφθηκαν.
Στις αρχές της δεκαετίας του 2020, ο Κανγκ και η Άλις Χουάνγκ άρχισαν να στρέφονται προς τον τομέα του cloud computing, δηλαδή την παροχή εξ αποστάσεως υπολογιστικής ισχύος σε εταιρικούς πελάτες. Μέσω μιας εταιρείας στην οποία επενδυτικό κεφάλαιο που διαχειρίζονταν κατείχε μειοψηφικό ποσοστό, άρχισαν να δημιουργούν σχέσεις με ορισμένους από τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς ομίλους της Κίνας.
Το 2023, το ζευγάρι εντόπισε μια νέα επιχειρηματική ευκαιρία στην οποία μπορούσε να αξιοποιήσει τις διασυνδέσεις του: τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι, απέκτησε τη μονάδα στη Σιγκαπούρη μιας εταιρείας βιντεοπαιχνιδιών στην οποία είχε επενδύσει στο παρελθόν, σύμφωνα με εταιρικά μητρώα και ανθρώπους που γνωρίζουν την υπόθεση.
Η μονάδα αυτή μετονομάστηκε σε Megaspeed International τον Μάρτιο του 2023, με την Άλις Χουάνγκ να καταχωρίζεται ως μέλος της διοίκησης, ενώ ο Κανγκ συνεργάστηκε μαζί της για την ανάπτυξη της επιχείρησης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.
Η Alibaba αναζητούσε έναν συνεργάτη που θα μπορούσε να της εξασφαλίσει πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ από κέντρα δεδομένων εξοπλισμένα με μικροτσίπ της Nvidia, τα οποία βρίσκονταν εκτός Κίνας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.
Η Megaspeed μετέφερε πολλούς από τους διακομιστές της Nvidia που είχε αποκτήσει σε κέντρα δεδομένων στη Μαλαισία και παρείχε υπολογιστική ισχύ στην Alibaba, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν την υπόθεση. Ωστόσο, δεν περιορίστηκε σε αυτό. Απέστειλε ορισμένους από τους διακομιστές στην Κίνα, μεταξύ άλλων και σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους στη Σαγκάη, με την επωνυμία Century Litong. Η εταιρεία αυτή ανήκει σε εισηγμένη επιχείρηση της Σαγκάης, με την οποία ο Κανγκ είχε προηγούμενες επιχειρηματικές συναλλαγές, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.
Τόσο τότε όσο και σήμερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες απαγόρευαν και απαγορεύουν την εξαγωγή προηγμένων μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia στην Κίνα. Το μέσο ενημέρωσης The Information είχε αναφερθεί νωρίτερα στη σύνδεση μεταξύ της Megaspeed και της Century Litong.
Η Megaspeed έχει δηλώσει ότι λειτουργεί «απολύτως εντός των ορίων όλων των εφαρμοστέων κανονισμών ελέγχου εξαγωγών» και τηρεί τα υψηλότερα πρότυπα νομιμότητας. Η Litong δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.
Το ζευγάρι επέκτεινε τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Επενδυτές τους οποίους προσέγγισαν η Άλις Χουάνγκ και ο Κανγκ στη Σαγκάη και στη Σιγκαπούρη ανέφεραν ότι οι δύο επιχειρηματίες παρουσίασαν διάφορα σχέδια για κέντρα δεδομένων από τα τέλη του 2024 έως τον Ιούνιο του 2025, μεταξύ των οποίων δύο στη Νοτιοανατολική Ασία και ένα στη Σαγκάη. Σύμφωνα με τους υποψήφιους επενδυτές, το ζευγάρι υποστήριζε ότι οι επενδύσεις θα μπορούσαν να τριπλασιαστούν μέσα σε τρία χρόνια και εξέφραζε τη βεβαιότητα ότι διέθετε τρόπους για να εισάγει μικροτσίπ της Nvidia στην Κίνα.
Η Άλις Χουάνγκ συναντήθηκε πολλές φορές με τον Τζένσεν Χουάνγκ κατά τη διάρκεια του 2024 και του 2025, σύμφωνα με φωτογραφίες και ανθρώπους που είχαν συναντήσει τους δύο. Τοπικά μέσα ενημέρωσης στην Ταϊβάν κατέγραψαν, μάλιστα, και την κόρη του Τζένσεν Χουάνγκ να φωτογραφίζει χαμογελαστή τους δύο σε δείπνο τον Μάιο του 2025.
Η Άλις Χουάνγκ συνελήφθη από τις αρχές της Σιγκαπούρης το καλοκαίρι του 2025 και της απαγορεύτηκε να εγκαταλείψει τη χώρα, σύμφωνα με ανθρώπους που ενημερώθηκαν για την κράτησή της. Η απαγόρευση εξόδου άρθηκε αργότερα και, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Χουάνγκ βρισκόταν στην Κίνα νωρίτερα φέτος.
Η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης έχει δηλώσει ότι συνεχίζει την έρευνα για τη Megaspeed, αλλά δεν έχει ερευνήσει τις σχέσεις της Άλις Χουάνγκ με την Κίνα.
Ο Κανγκ, ο οποίος είχε συλληφθεί στη Σαγκάη νωρίτερα φέτος στο πλαίσιο ερευνών για χειραγώγηση μετοχών εισηγμένων εταιρειών, αφέθηκε πρόσφατα ελεύθερος και μοιράστηκε με φίλους του μια φωτογραφία του από το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν το ζευγάρι.
Το Πεκίνο έχει διαψεύσει τις αναφορές περί κινεζικού σχεδίου κατασκοπείας σε βάρος του Τζένσεν Χουάνγκ. Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Γκούο Τζιακούν, δήλωσε στις αρχές της εβδομάδας: «Το αφήγημα περί δήθεν Κινέζων κατασκόπων βασίζεται εξ ολοκλήρου σε αβάσιμες εικασίες. Δεν είναι τίποτε περισσότερο από συκοφαντίες και δυσφήμιση».
«Αρμονική ευημερία»Ο Κανγκ, ο οποίος βρίσκεται λίγο πάνω από τα 50, υπήρξε διακεκριμένος διαχειριστής επενδυτικών κεφαλαίων στην Κίνα, προτού ακολουθήσει ανεξάρτητη επιχειρηματική πορεία, ιδρύοντας το 2010 την εταιρεία Shanghai Hexi. Η Άλις Χουάνγκ, η οποία σήμερα πλησιάζει τα 50, παρακολούθησε μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη διαχείριση μέσων ενημέρωσης στο Hong Kong Baptist University στα τέλη της δεκαετίας του 2000, σύμφωνα με απόφοιτο του ίδιου προγράμματος.
Αν και δεν έχει εξακριβωθεί πότε γνωρίστηκε το ζευγάρι, η Shanghai Hexi, επωνυμία που μεταφράζεται ως «αρμονική ευημερία», εξελίχθηκε σε κεντρικό στοιχείο της επιχειρηματικής τους συνεργασίας. Σύμφωνα με τα εταιρικά μητρώα, άρχισαν να διοικούν από κοινού την εταιρεία το 2016.
Η Shanghai Hexi επένδυσε σε διάφορες τεχνολογικές επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και εταιρείες βιντεοπαιχνιδιών. Η δραστηριότητα αυτή έδωσε στον Κανγκ την ευκαιρία να γνωρίσει, κατά τη δεκαετία του 2010, τον Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος τότε ήταν ένας ανερχόμενος διευθύνων σύμβουλος της Silicon Valley. Εκείνη την περίοδο, η Nvidia επικεντρωνόταν στην κατασκευή μικροτσίπ για βιντεοπαιχνίδια. Ο Τζένσεν γνώρισε τον Κανγκ στην Ασία, σύμφωνα με πρόσωπο που εργαζόταν σε μία από τις εταιρείες του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Κανγκ και δήλωσε ότι συνέβαλε στη γνωριμία των δύο ανδρών.
Το 2018, η κινεζική ρυθμιστική αρχή κεφαλαιαγοράς επέβαλε πρόστιμο στον Κανγκ και στην εταιρεία του ζευγαριού, επειδή δεν είχαν γνωστοποιήσει τη συμμετοχή τους σε κινεζική φαρμακευτική επιχείρηση, καθώς και για άλλες παραβάσεις κατά τη διάρκεια μιας διαμάχης για εξαγορά. Ο Κανγκ και η Shanghai Hexi αμφισβήτησαν τα πορίσματα της ρυθμιστικής αρχής σε επίσημες ακροάσεις, ωστόσο τα επιχειρήματά τους απορρίφθηκαν.
Στις αρχές της δεκαετίας του 2020, ο Κανγκ και η Άλις Χουάνγκ άρχισαν να στρέφονται προς τον τομέα του cloud computing, δηλαδή την παροχή εξ αποστάσεως υπολογιστικής ισχύος σε εταιρικούς πελάτες. Μέσω μιας εταιρείας στην οποία επενδυτικό κεφάλαιο που διαχειρίζονταν κατείχε μειοψηφικό ποσοστό, άρχισαν να δημιουργούν σχέσεις με ορισμένους από τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς ομίλους της Κίνας.
Το 2023, το ζευγάρι εντόπισε μια νέα επιχειρηματική ευκαιρία στην οποία μπορούσε να αξιοποιήσει τις διασυνδέσεις του: τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι, απέκτησε τη μονάδα στη Σιγκαπούρη μιας εταιρείας βιντεοπαιχνιδιών στην οποία είχε επενδύσει στο παρελθόν, σύμφωνα με εταιρικά μητρώα και ανθρώπους που γνωρίζουν την υπόθεση.
Η μονάδα αυτή μετονομάστηκε σε Megaspeed International τον Μάρτιο του 2023, με την Άλις Χουάνγκ να καταχωρίζεται ως μέλος της διοίκησης, ενώ ο Κανγκ συνεργάστηκε μαζί της για την ανάπτυξη της επιχείρησης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.
Ο ρόλος της AlibabaΚαθοριστικό ρόλο στην έναρξη της δραστηριότητας της Megaspeed διαδραμάτισε η Alibaba, ο κινεζικός κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου, που έχει επίσης επεκταθεί δυναμικά στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με ανθρώπους που γνώριζαν τις διαπραγματεύσεις εκείνης της περιόδου. Οι ΗΠΑ είχαν αρχίσει να επιβάλλουν περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων μικροτσίπ στα τέλη του 2022, εμποδίζοντας τη Nvidia να τα πουλά απευθείας στην Κίνα, λόγω ανησυχιών ότι θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις στρατιωτικές δυνατότητες και τις δυνατότητες παρακολούθησης του Πεκίνου.
Η Alibaba αναζητούσε έναν συνεργάτη που θα μπορούσε να της εξασφαλίσει πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ από κέντρα δεδομένων εξοπλισμένα με μικροτσίπ της Nvidia, τα οποία βρίσκονταν εκτός Κίνας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.
Συνεργάτης της NvidiaΗ Megaspeed ενημέρωσε τη Nvidia ότι η Alibaba θα αποτελούσε βασικό πελάτη της, αρκετά μεγάλο ώστε να βοηθήσει την εταιρεία του Κανγκ και της Άλις Χουάνγκ να εξασφαλίσει προνομιακή πρόσβαση σε μικροτσίπ, αποκτώντας τον Νοέμβριο του 2023 την ιδιότητα του «Nvidia cloud partner», δηλαδή συνεργάτη της Nvidia στον τομέα του υπολογιστικού νέφους, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Λίγο αργότερα, η Άλις Χουάνγκ είπε σε συνεργάτη της ότι είχε έρθει σε επαφή με τον Τζένσεν Χουάνγκ και ότι η Megaspeed σύντομα θα ξεκινούσε ομαλά τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.
Η Megaspeed μετέφερε πολλούς από τους διακομιστές της Nvidia που είχε αποκτήσει σε κέντρα δεδομένων στη Μαλαισία και παρείχε υπολογιστική ισχύ στην Alibaba, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν την υπόθεση. Ωστόσο, δεν περιορίστηκε σε αυτό. Απέστειλε ορισμένους από τους διακομιστές στην Κίνα, μεταξύ άλλων και σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους στη Σαγκάη, με την επωνυμία Century Litong. Η εταιρεία αυτή ανήκει σε εισηγμένη επιχείρηση της Σαγκάης, με την οποία ο Κανγκ είχε προηγούμενες επιχειρηματικές συναλλαγές, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.
Τόσο τότε όσο και σήμερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες απαγόρευαν και απαγορεύουν την εξαγωγή προηγμένων μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia στην Κίνα. Το μέσο ενημέρωσης The Information είχε αναφερθεί νωρίτερα στη σύνδεση μεταξύ της Megaspeed και της Century Litong.
Η Megaspeed έχει δηλώσει ότι λειτουργεί «απολύτως εντός των ορίων όλων των εφαρμοστέων κανονισμών ελέγχου εξαγωγών» και τηρεί τα υψηλότερα πρότυπα νομιμότητας. Η Litong δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.
Το ζευγάρι επέκτεινε τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Επενδυτές τους οποίους προσέγγισαν η Άλις Χουάνγκ και ο Κανγκ στη Σαγκάη και στη Σιγκαπούρη ανέφεραν ότι οι δύο επιχειρηματίες παρουσίασαν διάφορα σχέδια για κέντρα δεδομένων από τα τέλη του 2024 έως τον Ιούνιο του 2025, μεταξύ των οποίων δύο στη Νοτιοανατολική Ασία και ένα στη Σαγκάη. Σύμφωνα με τους υποψήφιους επενδυτές, το ζευγάρι υποστήριζε ότι οι επενδύσεις θα μπορούσαν να τριπλασιαστούν μέσα σε τρία χρόνια και εξέφραζε τη βεβαιότητα ότι διέθετε τρόπους για να εισάγει μικροτσίπ της Nvidia στην Κίνα.
Η Άλις Χουάνγκ συναντήθηκε πολλές φορές με τον Τζένσεν Χουάνγκ κατά τη διάρκεια του 2024 και του 2025, σύμφωνα με φωτογραφίες και ανθρώπους που είχαν συναντήσει τους δύο. Τοπικά μέσα ενημέρωσης στην Ταϊβάν κατέγραψαν, μάλιστα, και την κόρη του Τζένσεν Χουάνγκ να φωτογραφίζει χαμογελαστή τους δύο σε δείπνο τον Μάιο του 2025.
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