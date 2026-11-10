Στο μικροσκόπιο του FBI το ερωτικό σκάνδαλο κατασκοπείας στην Nvidia: «Ο Χουάνγκ δεν ήξερε ότι ήταν κατάσκοπος», λέει ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε με τον CEO της εταιρείας και δήλωσε ότι τον πιστεύει - Απώλειες 250 δισ. δολαρίων στη Wall Street





Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα (9/11), ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι το FBI διερευνά την υπόθεση, χωρίς να διευκρινίσει πότε ξεκίνησε η έρευνα ή ποιο είναι το ακριβές αντικείμενό της.







«Τον ρώτησα: "Είχες ιδέα ότι ήταν κατάσκοπος;". Μου απάντησε: "Δεν είχα ιδέα ότι ήταν κατάσκοπος" και πραγματικά τον πιστεύω», δήλωσε.







Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον Χουάνγκ «έντιμο άνθρωπο», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα ξεπεράσει την κρίση.



«Ελπίζω να μην υπάρχει πρόβλημα. Πιστεύω ότι υποφέρει πολύ», πρόσθεσε.



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Η Άλις Χουάνγκ και το απόρρητο υπόμνημα Ρούμπιο Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η Άλις Χουάνγκ, γνωστή και ως Χουάνγκ Λε, η οποία ήταν διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας Megaspeed στη Σιγκαπούρη, με επιχειρηματικές συναλλαγές με τη Nvidia.



Στο μικροσκόπιο του FBI βρίσκεται πλέον η εξωσυζυγική σχέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ , με γυναίκα που οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών θεωρούν ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας. Την έρευνα αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ , ο οποίος επικοινώνησε προσωπικά με τον επικεφαλής του τεχνολογικού κολοσσού και δήλωσε ότι τον πιστεύει όταν υποστηρίζει πως αγνοούσε τις φερόμενες διασυνδέσεις της γυναίκας με το Πεκίνο. Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν αναταράξεις στη Wall Street, με τη Nvidia να χάνει περίπου 250 δισ. δολάρια από τη χρηματιστηριακή της αξία.Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα (9/11), ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι το FBI διερευνά την υπόθεση, χωρίς να διευκρινίσει πότε ξεκίνησε η έρευνα ή ποιο είναι το ακριβές αντικείμενό της.Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι τηλεφώνησε στον Χουάνγκ για να ενημερωθεί για την κατάστασή του και να τον ρωτήσει ευθέως εάν γνώριζε ότι η γυναίκα με την οποία διατηρούσε σχέση φέρεται να είχε στρατολογηθεί από τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.«Τον ρώτησα: "Είχες ιδέα ότι ήταν κατάσκοπος;". Μου απάντησε: "Δεν είχα ιδέα ότι ήταν κατάσκοπος" και πραγματικά τον πιστεύω», δήλωσε.Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον Χουάνγκ «έντιμο άνθρωπο», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα ξεπεράσει την κρίση.«Ελπίζω να μην υπάρχει πρόβλημα. Πιστεύω ότι υποφέρει πολύ», πρόσθεσε.Ερωτηθείς πότε ενημερώθηκε για τις καταγγελίες, απάντησε ότι αυτό συνέβη «σε βάθος χρόνου», χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις. Εκτίμησε, μάλιστα, ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θα του θέσει το θέμα στην επόμενη συνάντησή τους.Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η Άλις Χουάνγκ, γνωστή και ως Χουάνγκ Λε, η οποία ήταν διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας Megaspeed στη Σιγκαπούρη, με επιχειρηματικές συναλλαγές με τη Nvidia.

Σύμφωνα με τους New York Times, Αμερικανοί αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών θεωρούν ότι η γυναίκα είχε στρατολογηθεί από το Πεκίνο.



Η εφημερίδα αποκάλυψε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε αποστείλει την άνοιξη του 2026 απόρρητο υπόμνημα σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Ουάσινγκτον, προειδοποιώντας ότι ο επικεφαλής της Nvidia διατηρούσε στενή σχέση με γυναίκα που θεωρούνταν ύποπτη για κατασκοπεία.



Δεν έχει δημοσιοποιηθεί, ωστόσο, απόδειξη ότι ο Χουάνγκ γνώριζε τις φερόμενες δραστηριότητές της ή ότι διέρρευσαν ευαίσθητες πληροφορίες.



Η παραδοχή της απιστίας και η έρευνα της Nvidia Ο Τζένσεν Χουάνγκ έχει παραδεχθεί δημόσια την εξωσυζυγική σχέση, ζητώντας συγγνώμη από τη σύζυγό του και τα παιδιά τους.



«Ήμουν άπιστος στη σύζυγό μου. Οι πράξεις μου πλήγωσαν εκείνη και τα παιδιά μας. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για όσα έκανα», ανέφερε σε μήνυμά του προς τους εργαζομένους.



Παράλληλα, δεσμεύτηκε να συνεργαστεί με την ανεξάρτητη έρευνα που έχει ξεκινήσει η Nvidia, δηλώνοντας ότι παραμένει προσηλωμένος στην προστασία της εταιρείας και της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ.



Η εταιρεία υποστηρίζει ότι δεν έχει μέχρι στιγμής ενδείξεις πως διέρρευσαν εταιρικά μυστικά ή τέθηκε σε κίνδυνο η αμερικανική εθνική ασφάλεια.



Βουτιά 4% στη μετοχή - Το Κογκρέσο καλεί τον Χουάνγκ Οι αποκαλύψεις είχαν άμεσο αντίκτυπο στις αγορές. Η μετοχή της Nvidia υποχώρησε περίπου 4% τη Δευτέρα, με την εταιρεία να χάνει σχεδόν 250 δισ. δολάρια από τη χρηματιστηριακή της αξία.



Την ίδια ώρα, ο Χουάνγκ έχει κληθεί να ενημερώσει κεκλεισμένων των θυρών επιτροπές του αμερικανικού Κογκρέσου την επόμενη εβδομάδα.



Οι βουλευτές ζητούν εξηγήσεις για τα πρωτόκολλα προστασίας της Nvidia από ξένες κατασκοπευτικές επιχειρήσεις, καθώς και για τις επαφές του επικεφαλής της με την Άλις Χουάνγκ. Παραμένει άγνωστο εάν θα ανταποκριθεί στην πρόσκληση.



Η υπόθεση προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στην Ουάσινγκτον, καθώς η Nvidia βρίσκεται στην καρδιά του τεχνολογικού ανταγωνισμού ΗΠΑ και Κίνας. Οι προηγμένοι επεξεργαστές της χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, με τις αμερικανικές αρχές να αντιμετωπίζουν τις εξαγωγές τους προς την Κίνα ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας.



Ο Χουάνγκ, που ίδρυσε την εταιρεία το 1993 μαζί με δύο ακόμη μηχανικούς, έχει διαφωνήσει επανειλημμένα με τους περιορισμούς στις πωλήσεις προς την κινεζική αγορά. Τον Ιανουάριο, η κυβέρνηση Τραμπ επέτρεψε υπό όρους τις εξαγωγές επεξεργαστών H200 σε Κινέζους πελάτες.



Η Κίνα απορρίπτει τις κατηγορίες Το Πεκίνο απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί κατασκοπευτικής επιχείρησης με στόχο τον επικεφαλής της Nvidia.



Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τις καταγγελίες «εντελώς αβάσιμες, προϊόν εικασιών και απόπειρα δυσφήμησης και συκοφάντησης της Κίνας».



Παρά τις αμερικανικές έρευνες, δεν έχει παρουσιαστεί δημόσια απόδειξη ότι η Άλις Χουάνγκ ενεργούσε για λογαριασμό των κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών ή ότι η σχέση της με τον επικεφαλής της Nvidia οδήγησε σε διαρροή ευαίσθητων δεδομένων.