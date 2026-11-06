Σάλος στη Νορβηγία με αποκάλυψη λεπτομερειών για τη μεταμόσχευση στη βασίλισσα Μέτε-Μάριτ
Σάλος στη Νορβηγία με αποκάλυψη λεπτομερειών για τη μεταμόσχευση στη βασίλισσα Μέτε-Μάριτ
Βιβλίο που κυκλοφόρησε για την Εθνική ποδοσφαίρου της Νορβηγίας, ανέφερε λεπτομέρειες για τον δότη των πνευμόνων που χρειαζόταν η βασίλισσα - Αντιδράσεις από τον γιατρό της βασιλικής οικογένειας, ανασκεύασε ο συγγραφέας
Σε μεταμόσχευση πνευμόνων προκειμένου να ανταποκριθεί ο οργανισμός της σε μια «απειλητική για τη ζωή της» πνευμονική πάθηση, υποβλήθηκε νωρίτερα μέσα στη χρονιά η βασίλισσα της Νορβηγίας, Μέτε-Μάριτ, ωστόσο μόλις τις τελευταίες μέρες ήρθαν στο φως νέες λεπτομέρειες σχετικά με τη χειρουργική επέμβαση, μέσω αναφορών σε ένα βιβλίο, οι οποίες ενδέχεται να συνιστούν παραβίαση του νόμου και των κανόνων δεοντολογίας σχετικά με τη μεταμόσχευσή της.
Σύμφωνα με την αρχική αποκάλυψη της εφημερίδας Dagbladet, το βιβλίο Eventyrnettene καταγράφει την πορεία της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Νορβηγίας στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου έφτασε μέχρι τα προημιτελικά. Εντούτοις, στις σελίδες του περιλαμβάνονται στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αποκάλυψη της ταυτότητας του δότη των πνευμόνων στη Μάριτ.
Ο συγγραφέας Άλφρεντ Φίντγιεστελ αναφέρει σε κάποια στιγμή στο βιβλίο του πως: «Ο 89χρονος βασιλιάς Χάραλντ (έφυγε από τη ζωή στα τέλη Αυγούστου) είχε βιώσει μερικές ιδιαίτερα φορτισμένες ημέρες. Τη Δευτέρα πριν από τον αγώνα με το Ιράκ, ο (γιος της Μέτε-Μάριτ) Μάριους είχε καταδικαστεί σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης για σεξουαλικά αδικήματα. Κατά τη διάρκεια του ίδιου του αγώνα, στη νύφη του μεταμοσχεύονταν δύο νέοι πνεύμονες από έναν δότη που είχε χάσει αιφνιδίως τη ζωή του σε ατύχημα κάπου στις σκανδιναβικές χώρες».
Μέχρι πρότινος, ο ακριβής χρόνος της επέμβασης καθώς και τα στοιχεία γύρω από τη δωρεά οργάνων δεν ήταν δημόσια γνωστά. Ο επικεφαλής ιατρός της βασίλισσας Μέτε-Μάριτ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Rikshospitalet και διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής, Άρε Μάρτιν Χολμ, καταδίκασε απερίφραστα την παραβίαση του ιατρικού απορρήτου.
Έκτοτε, ο συγγραφέας παραδέχθηκε το λάθος του, δηλώνοντας ότι στην πραγματικότητα δεν γνώριζε με βεβαιότητα τον ακριβή χρόνο της επέμβασης. «Πρόκειται για κακή διατύπωση. Όφειλα να γράψω ότι η Μέτε-Μάριτ είχε υποβληθεί πρόσφατα σε χειρουργείο, όχι ότι η επέμβαση πραγματοποιήθηκε ακριβώς την ημέρα που η Νορβηγία αντιμετώπιζε το Ιράκ. Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο», δήλωσε ο Φίντγιεστελ στην εφημερίδα Dagbladet.
Στις 17 Ιουνίου, τα νορβηγικά ανάκτορα είχαν ανακοινώσει πως «η Αυτής Βασιλική Υψηλότητα, η πριγκίπισσα διάδοχος Μέτε-Μάριτ, υποβλήθηκε επιτυχώς σε μεταμόσχευση πνευμόνων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Rikshospitalet στο Όσλο», προσθέτοντας πως «είμαστε στην ευχάριστη θέση να αναφέρουμε ότι όλα έχουν εξελιχθεί ομαλά μέχρι στιγμής. Σύμφωνα με την πάγια πρακτική για όλους τους πρόσφατους λήπτες μοσχευμάτων, η Αυτής Βασιλική Υψηλότητα θα παραμείνει νοσηλευόμενη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Rikshospitalet για τις επόμενες εβδομάδες».
Μετά τη μεταμόσχευση πνευμόνων, ο πεθερός της, βασιλιάς Χάραλντ Ε' της Νορβηγίας, απεβίωσε. Συγκεκριμένα, έφυγε από τη ζωή στις 28 Αυγούστου, έπειτα από νοσηλεία λόγω λοίμωξης. Η βασιλική οικογένεια συγκεντρώθηκε για να τιμήσει τη μνήμη του μονάρχη στις 9 Σεπτεμβρίου σε δημόσια κηδεία. Στην τελετή παρέστη και ο υπόδικος γιος της, Μάριους Μποργκ Χόιμπι, παρά το γεγονός ότι τελούσε υπό κατ' οίκον περιορισμό.
Σύμφωνα με την αρχική αποκάλυψη της εφημερίδας Dagbladet, το βιβλίο Eventyrnettene καταγράφει την πορεία της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Νορβηγίας στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου έφτασε μέχρι τα προημιτελικά. Εντούτοις, στις σελίδες του περιλαμβάνονται στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αποκάλυψη της ταυτότητας του δότη των πνευμόνων στη Μάριτ.
Ο συγγραφέας Άλφρεντ Φίντγιεστελ αναφέρει σε κάποια στιγμή στο βιβλίο του πως: «Ο 89χρονος βασιλιάς Χάραλντ (έφυγε από τη ζωή στα τέλη Αυγούστου) είχε βιώσει μερικές ιδιαίτερα φορτισμένες ημέρες. Τη Δευτέρα πριν από τον αγώνα με το Ιράκ, ο (γιος της Μέτε-Μάριτ) Μάριους είχε καταδικαστεί σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης για σεξουαλικά αδικήματα. Κατά τη διάρκεια του ίδιου του αγώνα, στη νύφη του μεταμοσχεύονταν δύο νέοι πνεύμονες από έναν δότη που είχε χάσει αιφνιδίως τη ζωή του σε ατύχημα κάπου στις σκανδιναβικές χώρες».
Μέχρι πρότινος, ο ακριβής χρόνος της επέμβασης καθώς και τα στοιχεία γύρω από τη δωρεά οργάνων δεν ήταν δημόσια γνωστά. Ο επικεφαλής ιατρός της βασίλισσας Μέτε-Μάριτ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Rikshospitalet και διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής, Άρε Μάρτιν Χολμ, καταδίκασε απερίφραστα την παραβίαση του ιατρικού απορρήτου.
Έκτοτε, ο συγγραφέας παραδέχθηκε το λάθος του, δηλώνοντας ότι στην πραγματικότητα δεν γνώριζε με βεβαιότητα τον ακριβή χρόνο της επέμβασης. «Πρόκειται για κακή διατύπωση. Όφειλα να γράψω ότι η Μέτε-Μάριτ είχε υποβληθεί πρόσφατα σε χειρουργείο, όχι ότι η επέμβαση πραγματοποιήθηκε ακριβώς την ημέρα που η Νορβηγία αντιμετώπιζε το Ιράκ. Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο», δήλωσε ο Φίντγιεστελ στην εφημερίδα Dagbladet.
Στις 17 Ιουνίου, τα νορβηγικά ανάκτορα είχαν ανακοινώσει πως «η Αυτής Βασιλική Υψηλότητα, η πριγκίπισσα διάδοχος Μέτε-Μάριτ, υποβλήθηκε επιτυχώς σε μεταμόσχευση πνευμόνων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Rikshospitalet στο Όσλο», προσθέτοντας πως «είμαστε στην ευχάριστη θέση να αναφέρουμε ότι όλα έχουν εξελιχθεί ομαλά μέχρι στιγμής. Σύμφωνα με την πάγια πρακτική για όλους τους πρόσφατους λήπτες μοσχευμάτων, η Αυτής Βασιλική Υψηλότητα θα παραμείνει νοσηλευόμενη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Rikshospitalet για τις επόμενες εβδομάδες».
Γιατί χρειάστηκε μεταμόσχευση πνευμόνων η Μέτε-ΜάριτΗ Μέτε-Μάριτ διαγνώστηκε το 2018 με πνευμονική ίνωση, μια ανίατη χρόνια πάθηση κατά την οποία ο πνευμονικός ιστός υφίσταται ουλές και σκλήρυνση, καθιστώντας την αναπνοή δυσχερή. Αρχικά, η νόσος αντιμετωπιζόταν με φαρμακευτική αγωγή και προσαρμογές στον τρόπο ζωής της. Τελικά, ωστόσο, η μεταμόσχευση πνευμόνων κατέστη αναπόφευκτη καθώς η νόσος επιδεινώθηκε, προκαλώντας σοβαρή δύσπνοια, κόπωση και δραματική μείωση της αναπνευστικής χωρητικότητας.
Μετά τη μεταμόσχευση πνευμόνων, ο πεθερός της, βασιλιάς Χάραλντ Ε' της Νορβηγίας, απεβίωσε. Συγκεκριμένα, έφυγε από τη ζωή στις 28 Αυγούστου, έπειτα από νοσηλεία λόγω λοίμωξης. Η βασιλική οικογένεια συγκεντρώθηκε για να τιμήσει τη μνήμη του μονάρχη στις 9 Σεπτεμβρίου σε δημόσια κηδεία. Στην τελετή παρέστη και ο υπόδικος γιος της, Μάριους Μποργκ Χόιμπι, παρά το γεγονός ότι τελούσε υπό κατ' οίκον περιορισμό.
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