«Πρόσωπο ενδιαφέροντος» και ο ετεροθαλής αδελφός της Μέγκαν Μαρκλ για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού
«Πρόσωπο ενδιαφέροντος» και ο ετεροθαλής αδελφός της Μέγκαν Μαρκλ για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού
Προς το παρόν δεν θεωρείται ύποπτος, αλλά η έρευνα θα δείξει αν υπάρχει στενότερη εμπλοκή, δηλώνουν οι Αρχές των Φιλιππινών
Ο ετεροθαλής αδελφός της Μέγκαν Μαρκλ, ο Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ, με τον οποίο δεν έχουν σχέσεις, χαρακτηρίζεται «πρόσωπο ενδιαφέροντος» στην έρευνα των Αρχών των Φιλιππίνων σχετικά με τις καταγγελίες για φωτογραφίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων που έχουν διατυπωθεί εναντίον του πατέρα τους, Τόμας Μαρκλ.
Σε συνέντευξη Τύπου στη Μανίλα ο Φιλιπινέζος υπουργός Εσωτερικών και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Τζόνβικ Ρεμούλα δήλωσε ότι υπάρχουν «ενδείξεις που υποδηλώνουν ότι και ο γιος εμπλέκεται στο έγκλημα».
Η έρευνα θα δείξει αν υπάρχει στενότερη εμπλοκή, δήλωσε ο υπουργός.
Πρόσθεσε ότι ο Μαρκλ Τζούνιορ, που είναι 60 ετών, ειδοποίησε την τοπική αστυνομία και το FBI για εικόνες που βρήκε στα προσωπικά αντικείμενα του πατέρα του, δεν θεωρείται ακόμη ύποπτος. Η φερόμενη εμπλοκή του δεν θεωρείται ότι συνδέεται άμεσα με το υλικό που παρέδωσε στην αστυνομία.
Η υπόθεση αφορά περισσότερες από 7.000 φωτογραφίες και ένα βίντεο – όλα με ανήλικα αγόρια και κορίτσια ασιατικής, λατινοαμερικανικής και ευρωπαϊκής καταγωγής, μερικά από τα οποία ήταν μόλις 10 και 11 ετών.
Ο 82χρονος Τόμας Μαρκλ, ο οποίος έχει αποξενωθεί από την κόρη του Μέγκαν, φέρεται να έχει μεταφερθεί σε οίκο φροντίδας για ασθενείς με άνοια στις ΗΠΑ, όπου διαμένει από τον περασμένο Μάιο.
Ο πρεσβύτερος Μαρκλ έχει παραδεχτεί ότι πλήρωσε για σεξ στις Φιλιππίνες, αλλά αρνείται κατηγορηματικά ότι κατείχε εικόνες παιδικής κακοποίησης. Ισχυρίστηκε ακόμη ότι του «έστησαν παγίδα».
Ο γιος του παραμένει στην πόλη Σεμπού στις Φιλιππίνες.
Ο υπουργός είχε περιγράψει τον πρεσβύτερο Μαρκλ ως «πιθανό σεξουαλικό παραβάτη της χειρότερης κατηγορίας».
Ο Guardian υπενθυμίζει ότι ο Τομας Μαρκλ ο νεότερος κατήγγειλε τον πατέρα του, αφού ισχυρίστηκε ότι βρήκε τέσσερα αποθηκευτικά κουτιά στο σπίτι του πατέρα του στις Φιλιππίνες, τα οποία περιείχαν «εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες» εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.
Από τότε, η αστυνομία και πράκτορες του FBI διερευνούν εάν ο πρεσβύτερος Μαρκλ είχε στην κατοχή του παράνομες εικόνες κατά τη διάρκεια της διαμονής του στις Φιλιππίνες και στο Μεξικό, όπου ζούσε στο παρελθόν και όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκαν άλλες παράνομες εικόνες σε έναν από τους αποθηκευτικούς του χώρους.
Σε δήλωση που εξέδωσε όταν δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά οι κατηγορίες εναντίον του πατέρα της, η Μέγκαν δήλωσε ότι ήταν «βαθιά συγκλονισμένη» από τις κατηγορίες. Ανέφερε ότι είχε ενημερωθεί για τις «ανησυχητικές καταγγελίες» κατά του πατέρα της το 2018 και, για τον λόγο αυτό, τον κράτησε μακριά από τα δύο παιδιά της.
Σε συνέντευξη Τύπου στη Μανίλα ο Φιλιπινέζος υπουργός Εσωτερικών και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Τζόνβικ Ρεμούλα δήλωσε ότι υπάρχουν «ενδείξεις που υποδηλώνουν ότι και ο γιος εμπλέκεται στο έγκλημα».
Η έρευνα θα δείξει αν υπάρχει στενότερη εμπλοκή, δήλωσε ο υπουργός.
Πρόσθεσε ότι ο Μαρκλ Τζούνιορ, που είναι 60 ετών, ειδοποίησε την τοπική αστυνομία και το FBI για εικόνες που βρήκε στα προσωπικά αντικείμενα του πατέρα του, δεν θεωρείται ακόμη ύποπτος. Η φερόμενη εμπλοκή του δεν θεωρείται ότι συνδέεται άμεσα με το υλικό που παρέδωσε στην αστυνομία.
Η υπόθεση αφορά περισσότερες από 7.000 φωτογραφίες και ένα βίντεο – όλα με ανήλικα αγόρια και κορίτσια ασιατικής, λατινοαμερικανικής και ευρωπαϊκής καταγωγής, μερικά από τα οποία ήταν μόλις 10 και 11 ετών.
Ο 82χρονος Τόμας Μαρκλ, ο οποίος έχει αποξενωθεί από την κόρη του Μέγκαν, φέρεται να έχει μεταφερθεί σε οίκο φροντίδας για ασθενείς με άνοια στις ΗΠΑ, όπου διαμένει από τον περασμένο Μάιο.
Ο πρεσβύτερος Μαρκλ έχει παραδεχτεί ότι πλήρωσε για σεξ στις Φιλιππίνες, αλλά αρνείται κατηγορηματικά ότι κατείχε εικόνες παιδικής κακοποίησης. Ισχυρίστηκε ακόμη ότι του «έστησαν παγίδα».
Ο γιος του παραμένει στην πόλη Σεμπού στις Φιλιππίνες.
Ο υπουργός είχε περιγράψει τον πρεσβύτερο Μαρκλ ως «πιθανό σεξουαλικό παραβάτη της χειρότερης κατηγορίας».
Ο Guardian υπενθυμίζει ότι ο Τομας Μαρκλ ο νεότερος κατήγγειλε τον πατέρα του, αφού ισχυρίστηκε ότι βρήκε τέσσερα αποθηκευτικά κουτιά στο σπίτι του πατέρα του στις Φιλιππίνες, τα οποία περιείχαν «εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες» εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.
Από τότε, η αστυνομία και πράκτορες του FBI διερευνούν εάν ο πρεσβύτερος Μαρκλ είχε στην κατοχή του παράνομες εικόνες κατά τη διάρκεια της διαμονής του στις Φιλιππίνες και στο Μεξικό, όπου ζούσε στο παρελθόν και όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκαν άλλες παράνομες εικόνες σε έναν από τους αποθηκευτικούς του χώρους.
Σε δήλωση που εξέδωσε όταν δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά οι κατηγορίες εναντίον του πατέρα της, η Μέγκαν δήλωσε ότι ήταν «βαθιά συγκλονισμένη» από τις κατηγορίες. Ανέφερε ότι είχε ενημερωθεί για τις «ανησυχητικές καταγγελίες» κατά του πατέρα της το 2018 και, για τον λόγο αυτό, τον κράτησε μακριά από τα δύο παιδιά της.
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