Στο σπίτι του πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ βρέθηκε σημαντικός όγκος υλικού παιδικής πορνογραφίας, λέει η φιλιππινέζικη αστυνομία

Σύμφωνα με δημοσίευμα βρετανικού μέσου, η Μαρκλ έγραψε πέρυσι επιστολή στον Τόμας Μαρκλ λέγοντας του ότι είναι βιαστής και δεν θα γνωρίσει ποτέ τα εγγόνια του