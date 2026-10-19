Πάνω από 30 συλλήψεις για τα επεισόδια στο Μιλάνο - Έκτακτη σύσκεψη υπό τη Μελόνι
Πάνω από 30 συλλήψεις για τα επεισόδια στο Μιλάνο - Έκτακτη σύσκεψη υπό τη Μελόνι
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός πρόκειται, στο μεταξύ, να προεδρεύσει σήμερα έκτακτης σύσκεψης στο κυβερνητικό μέγαρο Παλάτσο Κίτζι με θέμα την διαχείριση της δημόσιας τάξης
Οι συλλήψεις που πραγματοποιήθηκαν χθες, Κυριακή, στο Μιλάνο ανέρχονται σε 32, ενώ προσήχθησαν 271 βίαιοι διαδηλωτές, εκ των οποίων οι 220 είναι ανήλικοι και οι 60 έχουν ξένη υπηκοότητα.
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι πρόκειται, στο μεταξύ, να προεδρεύσει σήμερα έκτακτης σύσκεψης στο κυβερνητικό μέγαρο Παλάτσο Κίτζι με θέμα την διαχείριση της δημόσιας τάξης.
Στο διαδίκτυο αναρτήθηκε σήμερα κείμενο ενός άγνωστου έως τώρα κινήματος με την ονομασία «17 Οκτώβρη», στο οποίο αναφέρεται ότι «οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι την πτώση της κυβέρνησης Μελόνι» και ότι «θα υπάρξουν κινητοποιήσεις διαρκείας, κάθε Σάββατο, σε σειρά ιταλικών πόλεων».
«Οι βίαιοι είστε εσείς που μας αρνηθήκατε το μέλλον, τώρα θα το πάρουμε πίσω», αναφέρεται στην ανάρτηση, στην οποία δίνονται «συμβουλές» για το πώς οι διαδηλωτές μπορούν να αποφεύγουν τη σύλληψη πριν ή μετά τις διαδηλώσεις.
Πηγές του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών αφήνουν να διαρρεύσει ότι είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθούν οι συγκεκριμένες κινητοποιήσεις, διότι συχνά οργανώνονται μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Τις περασμένες ώρες ανακοινώθηκε νέα πορεία διαμαρτυρίας για τις 24 Οκτωβρίου στο Τορίνο και για τις 30 Οκτωβρίου μαζική διαδήλωση στη Ρώμη.
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι πρόκειται, στο μεταξύ, να προεδρεύσει σήμερα έκτακτης σύσκεψης στο κυβερνητικό μέγαρο Παλάτσο Κίτζι με θέμα την διαχείριση της δημόσιας τάξης.
Στο διαδίκτυο αναρτήθηκε σήμερα κείμενο ενός άγνωστου έως τώρα κινήματος με την ονομασία «17 Οκτώβρη», στο οποίο αναφέρεται ότι «οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι την πτώση της κυβέρνησης Μελόνι» και ότι «θα υπάρξουν κινητοποιήσεις διαρκείας, κάθε Σάββατο, σε σειρά ιταλικών πόλεων».
«Οι βίαιοι είστε εσείς που μας αρνηθήκατε το μέλλον, τώρα θα το πάρουμε πίσω», αναφέρεται στην ανάρτηση, στην οποία δίνονται «συμβουλές» για το πώς οι διαδηλωτές μπορούν να αποφεύγουν τη σύλληψη πριν ή μετά τις διαδηλώσεις.
Πηγές του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών αφήνουν να διαρρεύσει ότι είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθούν οι συγκεκριμένες κινητοποιήσεις, διότι συχνά οργανώνονται μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Τις περασμένες ώρες ανακοινώθηκε νέα πορεία διαμαρτυρίας για τις 24 Οκτωβρίου στο Τορίνο και για τις 30 Οκτωβρίου μαζική διαδήλωση στη Ρώμη.
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