Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Μελόνι για το κόστος της ενέργειας: Χρειάζεται μια λύση στα πλαίσια της ΕΕ και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα
Μελόνι για το κόστος της ενέργειας: Χρειάζεται μια λύση στα πλαίσια της ΕΕ και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα
«Η Ευρώπη πρέπει να λάβει υπόψη της ότι η κρίση στο Ιράν, το κλείσιμο του Ορμούζ, η αστάθεια στην Ερυθρά Θάλασσα αυξάνουν το κόστος της ενέργειας και τροφοδοτούν έναν πληθωρισμό ο οποίος ξεφεύγει από τον έλεγχό μας», πρόσθεσε
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε σήμερα στο θέμα του κόστους της ενέργειας και στα μέτρα που θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να ληφθούν στο άμεσο μέλλον.
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, μιλώντας στους βιομήχανούς της ευρύτερης περιοχής του Μιλάνου τόνισε ότι «χρειάζονται δομικές και μεγάλης διάρκειας απαντήσεις» και πρόσθεσε ότι «θα πρέπει να αναζητηθεί μια λύση στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να συγκρατηθεί η τιμή του φυσικού αερίου με το οποίο παράγεται ενέργεια».
Η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης, παράλληλα, υπενθύμισε ότι «η κυβέρνησή της έχει ήδη διαθέσει πάνω από εξήντα εκατομμύρια ευρώ, με στόχο την προστασία των Ιταλών πολιτών από την αύξηση των τιμών».
«Η Ευρώπη πρέπει να λάβει υπόψη της ότι η κρίση στο Ιράν, το κλείσιμο του Ορμούζ, η αστάθεια στην Ερυθρά Θάλασσα αυξάνουν το κόστος της ενέργειας, των πρώτων υλών και των μεταφορών και, ιδίως, ότι τροφοδοτούν έναν πληθωρισμό ο οποίος ξεφεύγει από τον έλεγχό μας, αλλά επηρεάζει ιδιαίτερα τα νοικοκυριά, τα παραγωγικά συστήματα και τη δημόσια οικονομία. Το συγκεκριμένο θέμα έθεσε ήδη ο υπουργός Οικονομικών, Τζανκάρλο Τζορτζέτι, στο Ecofin που συνεδρίασε πρόσφατα. Θα το θέσω και πάλι προσωπικά εγώ, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Πέμπτης και της Παρασκευής: πρόκειται για μια απλή, λογική και υπεύθυνη πρόταση», ολοκλήρωσε η Μελόνι.
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, μιλώντας στους βιομήχανούς της ευρύτερης περιοχής του Μιλάνου τόνισε ότι «χρειάζονται δομικές και μεγάλης διάρκειας απαντήσεις» και πρόσθεσε ότι «θα πρέπει να αναζητηθεί μια λύση στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να συγκρατηθεί η τιμή του φυσικού αερίου με το οποίο παράγεται ενέργεια».
Η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης, παράλληλα, υπενθύμισε ότι «η κυβέρνησή της έχει ήδη διαθέσει πάνω από εξήντα εκατομμύρια ευρώ, με στόχο την προστασία των Ιταλών πολιτών από την αύξηση των τιμών».
"Se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo rischiamo di restare in balia dell'emergenza". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul caro energia intervenendo all'assemblea di Assolombarda a Milano. #ANSA https://t.co/99ZR8TNyHo— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) October 12, 2026
«Η Ευρώπη πρέπει να λάβει υπόψη της ότι η κρίση στο Ιράν, το κλείσιμο του Ορμούζ, η αστάθεια στην Ερυθρά Θάλασσα αυξάνουν το κόστος της ενέργειας, των πρώτων υλών και των μεταφορών και, ιδίως, ότι τροφοδοτούν έναν πληθωρισμό ο οποίος ξεφεύγει από τον έλεγχό μας, αλλά επηρεάζει ιδιαίτερα τα νοικοκυριά, τα παραγωγικά συστήματα και τη δημόσια οικονομία. Το συγκεκριμένο θέμα έθεσε ήδη ο υπουργός Οικονομικών, Τζανκάρλο Τζορτζέτι, στο Ecofin που συνεδρίασε πρόσφατα. Θα το θέσω και πάλι προσωπικά εγώ, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Πέμπτης και της Παρασκευής: πρόκειται για μια απλή, λογική και υπεύθυνη πρόταση», ολοκλήρωσε η Μελόνι.
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