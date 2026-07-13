Βρετανία και ΕΕ ανακοινώνουν κυρώσεις κατά της Ρωσίας για κυβερνοεπιθέσεις

Η Γερμανία καλεί τον Ρώσο πρεσβευτή - Η Γαλλία θα κάνει το ίδιο τις επόμενες ημέρες - «Καταδικάζουμε σθεναρά τη συμπεριφορά της Ρωσίας», είπε η Κάλας καταγγέλλοντας τη χρησιμοποίηση χάκερ