Αφρικανοί αιχμάλωτοι που πολέμησαν για τη Ρωσία στην Ουκρανία ζητούν να επιστρέψουν στη Μόσχα, όχι στις πατρίδες τους

Η Ουκρανία, η οποία υπολείπεται σημαντικά σε επιρροή στην Αφρική σε σχέση με τη Ρωσία, υποστηρίζει πως η Μόσχα εξαπατά Αφρικανούς πολίτες για να τους στρατολογήσει - Οι μαρτυρίες αιχμαλώτων πολέμου στο Politico παρουσιάζουν μια διαφορετική εκδοχή