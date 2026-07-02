Τραγωδία στην Ταϊλάνδη: 11χρονος έπεσε με αγροτικό πάνω σε βουδιστές μοναχούς, οκτώ νεκροί
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Τραγωδία στην Ταϊλάνδη: 11χρονος έπεσε με αγροτικό πάνω σε βουδιστές μοναχούς, οκτώ νεκροί

Το περιστατικό σημειώθηκε στην επαρχία Μουκνταχάν, όπου συνολικά 35 μοναχοί και 5 πιστοί συμμετείχαν σε προσκυνηματική πορεία κατά μήκος επαρχιακού δρόμου

Τραγωδία στην Ταϊλάνδη: 11χρονος έπεσε με αγροτικό πάνω σε βουδιστές μοναχούς, οκτώ νεκροί
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Οκτώ βουδιστές μοναχοί έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από δέκα τραυματίστηκαν, όταν ένα αγροτικό όχημα που οδηγούσε ένα αγόρι μόλις 11 ετών έπεσε πάνω τους στη βορειοανατολική Ταϊλάνδη.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχία Μουκνταχάν, όπου συνολικά 35 μοναχοί και 5 πιστοί συμμετείχαν σε προσκυνηματική πορεία κατά μήκος επαρχιακού δρόμου.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν το μέγεθος της τραγωδίας, με προσωπικά τους αντικείμενα σκορπισμένα στο οδόστρωμα, δίπλα στο κατεστραμμένο αγροτικό όχημα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πέντε μοναχοί σκοτώθηκαν ακαριαία, ενώ ακόμη τρεις υπέκυψαν στα τραύματά τους στο νοσοκομείο.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο 11χρονος πήρε το αγροτικό των γονιών του χωρίς την άδειά τους, πριν χάσει τον έλεγχο του οχήματος και πέσει πάνω τους. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.

Την ίδια ώρα, το νοσοκομείο της Μουκνταχάν απηύθυνε επείγουσα έκκληση για αιμοδοσία, καθώς αρκετοί από τους τραυματίες μοναχούς νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.
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