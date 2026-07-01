Η Ρωσία προειδοποιεί την Apple με πρόστιμο 52 εκατ. δολαρίων για μεροληπτικές πρακτικές σε βάρος ρωσικών εφαρμογών
ΚΟΣΜΟΣ
Ρωσία πρόστιμο Apple

Η Ρωσία προειδοποιεί την Apple με πρόστιμο 52 εκατ. δολαρίων για μεροληπτικές πρακτικές σε βάρος ρωσικών εφαρμογών

H εταιρεία έχει χρονικό περιθώριο να συμμορφωθεί έως τις 15 Ιουλίου και να διασφαλίσει πως ρωσικές εφαρμογές θα είναι προεγκατεστημένες στις συσκευές της

Η Ρωσία προειδοποιεί την Apple με πρόστιμο 52 εκατ. δολαρίων για μεροληπτικές πρακτικές σε βάρος ρωσικών εφαρμογών
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Η αντιμονοπωλιακή υπηρεσία της Ρωσίας προειδοποίησε σήμερα την Apple, κατασκευάστρια των κινητών τηλεφώνων iPhone, να μεριμνήσει ώστε να εξαλειφθούν αυτές που χαρακτήρισε ως «μεροληπτικές» πρακτικές σε βάρος ρωσικών μηχανών αναζήτησης και άλλων εφαρμογών.

Η ομοσπονδιακή αντιμονοπωλιακή υπηρεσία της Ρωσίας ανέφερε πως η Apple θα πρέπει να διασφαλίσει πως ρωσικές εφαρμογές – όπως το MAX για την ανταλλαγή μηνυμάτων και η μηχανή αναζήτησης Yandex – θα είναι προεγκατεστημένες στις συσκευές της.



Εάν η εταιρεία δεν συμμορφωθεί έως τις 15 Ιουλίου, αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπη με πρόστιμο έως και 4 δισεκατομμυρίων ρουβλιών, που αντιστοιχεί σε 51,6 εκατ. δολάρια.
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