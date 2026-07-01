Το λάθος μήνυμα της Ευρώπης προς τον Ερντογάν: Δώρα στην Άγκυρα χωρίς όρους

Η επίσκεψη της ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας στην Άγκυρα ανέδειξε για μία ακόμη φορά την κοντόφθαλμη στρατηγική της Ε.Ε. απέναντι στην Τουρκία - Κράτος δικαίου, Κυπριακό και ελληνοτουρκικά πέρασαν σε δεύτερο πλάνο μπροστά στη γεωπολιτική ατζέντα