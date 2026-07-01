Πώς βοηθά η Κίνα τη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία: Ρώσοι στρατιωτικοί εκπαιδεύτηκαν μυστικά στο Πεκίνο, αποκαλύπτει το Reuters

Κλείσιμο

Μυστική στρατιωτική εκπαίδευση Ρώσων στρατιωτικών στηνπραγματοποιήθηκε το 2025 με την προσωπική έγκριση του Ρώσου υπουργού Άμυναςκαι τη συμμετοχή τουλάχιστον τεσσάρων ανώτατων Ρώσων και Κινέζων στρατηγών, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους αξιωματούχους και απόρρητα έγγραφα που επικαλείται τοΣύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η εμπλοκή τόσο υψηλόβαθμων στρατιωτικών στελεχών σε εκπαιδεύσεις που συνδέονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία αποκαλύπτει τη σημασία που αποδίδουνκαιστη στρατιωτική συνεργασία τους, προκαλώντας ανησυχία στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, παρά τις διαψεύσεις της Κίνας.Σε απόρρητο ρωσικό έγγραφο που είδε τογίνεται άμεση αναφορά σε εσωτερική διαταγή που εξέδωσε οτον Αύγουστο του 2025.Με βάση τη διαταγή αυτή, αντιπροσωπεία των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων ταξίδεψε στην Κίνα προκειμένου να συμμετάσχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα στις εγκαταστάσεις τουΈνα από τα έγγραφα περιγράφει αναλυτικά πρόγραμμα εκπαίδευσης διάρκειας τριών εβδομάδων, το οποίο πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2025 σε στρατιωτική εγκατάσταση στοκαι αφορούσε την προστασία απόΣτα έγγραφα περιλαμβάνονται φωτογραφίες Ρώσων στρατιωτικών κατά τη διάρκεια μαθημάτων από Κινέζους εκπαιδευτές, ενώ εμφανίζονται να μελετούν ομοίωμα πυρηνικού αντιδραστήρα και να εκπαιδεύονται σε αντικείμενα όπως η χημική και ραδιολογική αναγνώριση, καθώς και η προστασία συστημάτων εξαερισμού από επιμολύνσεις.Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε στοότι η επιλογή ενός τόσο ευαίσθητου αντικειμένου εκπαίδευσης αποδεικνύει τον στρατηγικό χαρακτήρα της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.Τα υπουργεία Άμυνας Ρωσίας και Κίνας δεν απάντησαν στα αιτήματα του Reuters για σχολιασμό.