Πέρα από τη Σαγράδα Φαμίλια: Τα 3 «άγνωστα» αριστουργήματα του Γκαουντί που αξίζει να δεις στη Βαρκελώνη, δείτε εικόνες

Σήμερα παραμένει ένα σχετικά άγνωστο αξιοθέατο, γεγονός που επιτρέπει στους επισκέπτες να το απολαύσουν χωρίς την πολυκοσμία των πιο διάσημων έργων του, ενώ η ανάβαση στον πύργο ανταμείβει με μια από τις ομορφότερες πανοραμικές θέες της Βαρκελώνης.



Κρύπτη της Colònia Güell: Εκεί όπου γεννήθηκαν οι ιδέες της Σαγράδα Φαμίλια

Σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων από το κέντρο της Βαρκελώνης, η Κρύπτη της Colònia Güell αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς στην εξέλιξη του έργου του Γκαουντί.Αν και η εκκλησία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, η κρύπτη θεωρείται το σημείο όπου γεννήθηκαν πολλές από τις αρχιτεκτονικές ιδέες που αργότερα εφαρμόστηκαν στη Σαγράδα Φαμίλια.Εκεί ο Γκαουντί πειραματίστηκε με τις κεκλιμένες κολόνες, τις οργανικές καμπύλες και τις πρωτοποριακές στατικές λύσεις, χρησιμοποιώντας ακόμη και τα περίφημα μοντέλα με κρεμαστές αλυσίδες για να υπολογίσει τις μορφές των θόλων.Από το 2005 η κρύπτη έχει ενταχθεί στον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους επιθυμούν να γνωρίσουν μια διαφορετική, λιγότερο τουριστική αλλά εξαιρετικά σημαντική πλευρά του έργου του μεγάλου Καταλανού αρχιτέκτονα.