Τραμπ μετά τις αποδοκιμασίες στο Madison Square Garden: «Νομίζω ότι ήταν μια θαυμάσια υποδοχή»
Τραμπ μετά τις αποδοκιμασίες στο Madison Square Garden: «Νομίζω ότι ήταν μια θαυμάσια υποδοχή»
Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι άκουσε κυρίως επευφημίες και μάλιστα ενθουσιώδεις
Ψύχραιμα και χωρίς ιδιαίτερο εκνευρισμό φαίνεται πως αντιμετώπισε ο Ντόναλντ Τραμπ τις αποδοκιμασίες που δέχθηκε από φιλάθλους στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, όπου παρακολούθησε αγώνα των Τελικών του NBA. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η αντίδραση του κοινού ήταν «θαυμάσια», παρά τα γιουχαΐσματα που ακούστηκαν όταν εμφανίστηκε στη γιγαντοοθόνη του γηπέδου.
Ο Ντόναλντ Τραμπ παρακολούθησε στη Νέα Υόρκη αγώνα των Τελικών του NBA, του αμερικανικού πρωταθλήματος επαγγελματικού μπάσκετ, γράφοντας ιστορία ως ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που δίνει το «παρών» σε τελικό της διοργάνωσης.
Ωστόσο, η παρουσία του στο Madison Square Garden συνοδεύτηκε από έντονες αντιδράσεις. Κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου, όταν η εικόνα του προβλήθηκε στη γιγαντοοθόνη του γηπέδου, σημαντικό μέρος των φιλάθλων τον αποδοκίμασε.
Προσκεκλημένος του προέδρου των Νιου Γιορκ Νικς, Τζέιμς Ντόλαν, ο Τραμπ βρισκόταν στο θεωρείο των επισήμων και παρέμεινε όρθιος, χαμογελώντας καθώς ακούγονταν τα γιουχαΐσματα από τις εξέδρες.
Παρά την υποδοχή που του επιφύλαξαν αρκετοί φίλαθλοι, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε ατάραχος όταν ρωτήθηκε σχετικά από δημοσιογράφους λίγο πριν αναχωρήσει από το αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης. «Πιστεύω πως ήταν θαυμάσια», δήλωσε.
Όταν οι δημοσιογράφοι διευκρίνισαν ότι αναφέρονταν στη στιγμή που βρέθηκε στην κάμερα του γηπέδου, ο Τραμπ απάντησε: «Εννοείτε, όταν με είχαν στην κάμερα; Πιστεύω πως ήταν πολύ καλά». Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι άκουσε κυρίως επευφημίες και μάλιστα πολύ ενθουσιώδεις.
Η επίσκεψη του προέδρου προκάλεσε αυξημένα μέτρα ασφαλείας γύρω από το γήπεδο στο κέντρο του Μανχάταν, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλες ουρές και σημαντικές καθυστερήσεις για την είσοδο των φιλάθλων.
Η κατάσταση προκάλεσε τη δυσαρέσκεια πολλών παρευρισκομένων. Ο Έρολ Ισμαήλ, κάτοικος του Μπρούκλιν και ιδιοκτήτης εταιρείας ευεξίας και άθλησης, εξέφρασε ανοιχτά την ενόχλησή του.
Ο Ντόναλντ Τραμπ παρακολούθησε στη Νέα Υόρκη αγώνα των Τελικών του NBA, του αμερικανικού πρωταθλήματος επαγγελματικού μπάσκετ, γράφοντας ιστορία ως ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που δίνει το «παρών» σε τελικό της διοργάνωσης.
Ωστόσο, η παρουσία του στο Madison Square Garden συνοδεύτηκε από έντονες αντιδράσεις. Κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου, όταν η εικόνα του προβλήθηκε στη γιγαντοοθόνη του γηπέδου, σημαντικό μέρος των φιλάθλων τον αποδοκίμασε.
President Trump was booed loudly by fans inside Madison Square Garden when he was shown on video screens during the national anthem prior to Game 3 of the NBA Finals on Monday night.— CBS News (@CBSNews) June 9, 2026
Trump was shown for several seconds giving a military salute. The boos ended when the U.S. flag… pic.twitter.com/MK105rgSDe
Προσκεκλημένος του προέδρου των Νιου Γιορκ Νικς, Τζέιμς Ντόλαν, ο Τραμπ βρισκόταν στο θεωρείο των επισήμων και παρέμεινε όρθιος, χαμογελώντας καθώς ακούγονταν τα γιουχαΐσματα από τις εξέδρες.
Παρά την υποδοχή που του επιφύλαξαν αρκετοί φίλαθλοι, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε ατάραχος όταν ρωτήθηκε σχετικά από δημοσιογράφους λίγο πριν αναχωρήσει από το αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης. «Πιστεύω πως ήταν θαυμάσια», δήλωσε.
Όταν οι δημοσιογράφοι διευκρίνισαν ότι αναφέρονταν στη στιγμή που βρέθηκε στην κάμερα του γηπέδου, ο Τραμπ απάντησε: «Εννοείτε, όταν με είχαν στην κάμερα; Πιστεύω πως ήταν πολύ καλά». Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι άκουσε κυρίως επευφημίες και μάλιστα πολύ ενθουσιώδεις.
Trump tells reporters he was cheered at the Knicks game:— Acyn (@Acyn) June 9, 2026
I thought it was very good. It was certainly amazing. I think mostly cheers. It was loud. And it was very enthusiastic pic.twitter.com/kWIxA84FoT
Η επίσκεψη του προέδρου προκάλεσε αυξημένα μέτρα ασφαλείας γύρω από το γήπεδο στο κέντρο του Μανχάταν, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλες ουρές και σημαντικές καθυστερήσεις για την είσοδο των φιλάθλων.
Η κατάσταση προκάλεσε τη δυσαρέσκεια πολλών παρευρισκομένων. Ο Έρολ Ισμαήλ, κάτοικος του Μπρούκλιν και ιδιοκτήτης εταιρείας ευεξίας και άθλησης, εξέφρασε ανοιχτά την ενόχλησή του.
«Εύχομαι να μην ήταν εδώ. Δεν είναι πραγματικός φίλαθλος και κάνει απλώς την κατάσταση αφόρητη», είπε. «Περιμέναμε μια ζωή γι' αυτό κι εκείνος κάνει πρωταγωνιστή τον εαυτό του, όπως κάνει με όλα», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις πολύωρες καθυστερήσεις που αντιμετώπισαν οι φίλαθλοι.
Το περιστατικό αποτελεί ακόμη ένα επεισόδιο στη σύνθετη σχέση του Τραμπ με τη Νέα Υόρκη, την πόλη όπου γεννήθηκε και ανέπτυξε την επιχειρηματική του δραστηριότητα, αλλά στην οποία συχνά συναντά έντονες αντιδράσεις από μέρος του κοινού.
Το περιστατικό αποτελεί ακόμη ένα επεισόδιο στη σύνθετη σχέση του Τραμπ με τη Νέα Υόρκη, την πόλη όπου γεννήθηκε και ανέπτυξε την επιχειρηματική του δραστηριότητα, αλλά στην οποία συχνά συναντά έντονες αντιδράσεις από μέρος του κοινού.
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