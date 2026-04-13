Γάτος που εξαφανίστηκε πριν επτά χρόνια ξανάσμιξε με την οικογένειά του μετά από ταξίδι... 4.000 χιλιομέτρων
Ο Ντότζερ είχε χαθεί το 2018 και εντοπίστηκε πρόσφατα από φιλοζωική οργάνωση χάρη στο μικροτσίπ που έφερε
Μια οικογένεια ξανάσμιξε με τον αγαπημένο της γάτο επτά χρόνια μετά την εξαφάνισή του, όταν το ζώο εντοπίστηκε 4.000 χιλιόμετρα μακριά τους, σε μια ιστορία που προκαλεί συγκίνηση.
Η Άμπερ Ντέιβιντσον και τα παιδιά της είχαν υιοθετήσει τον γάτο τους, Ντότζερ, το 2016 από το κέντρο υιοθεσιών στο Κλόβις της Καλιφόρνια. Δύο χρόνια αργότερα, το 2018, όταν η οικογένεια ετοιμαζόταν να μετακομίσει στην ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντότζερ εξαφανίστηκε, αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο κενό.
Η μετακόμιση στη Φλόριντα είχε αποφασιστεί μετά τον θάνατο του πατέρα των παιδιών της οικογένειας. Ο γάτος επρόκειτο να ταξιδέψει μαζί με έναν φίλο που είχε αναλάβει τη μεταφορά του, ωστόσο χάθηκε πριν πραγματοποιηθεί το ταξίδι και έκτοτε αγνοούνταν.
Πρόσφατα, ωστόσο, συνέβη κάτι τελείως αναπάντεχο: η Ντέιβιντσον έλαβε ένα μήνυμα αργά το βράδυ που ανέφερε ότι ο γάτος είχε εντοπιστεί και καταγραφεί από την οργάνωση Fresno TNR (Trap-Neuter-Return), η οποία δραστηριοποιείται στον έλεγχο του πληθυσμού αδέσποτων γατών στην περιοχή Φρέσνο.
Ο γάτος βρέθηκε στην πόλη Μαντέρα της Καλιφόρνιας και μεταφέρθηκε για στείρωση, όμως οι κτηνίατροι διαπίστωσαν ότι είχε ήδη στειρωθεί και έφερε μικροτσίπ. Μετά τη σάρωση του μικροτσίπ, οι εθελοντές εντόπισαν τα στοιχεία της οικογένειας και διαπίστωσαν ότι πλέον ζούσε σε απόσταση περίπου 4.000 χιλιομέτρων, στην πολιτεία της Τζόρτζια.
Η Σίντνεϊ Σέρμαν, μέλος της οργάνωσης, ήρθε σε επικοινωνία με την οικογένεια και προσφέρθηκε να μεταφέρει τον Ντότζερ, καθώς επρόκειτο να ταξιδέψει στη Φλόριντα για έναν γάμο. Έτσι οργανώθηκε η επανένωση, με τη Ντέιβιντσον και τα παιδιά της να οδηγούν επτά ώρες προκειμένου να συναντήσουν τον γάτο τους για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια.
Η στιγμή της επανένωσης ήταν ιδιαίτερα συγκινητική, καθώς, όπως ανέφερε η Σέρμαν, το ζώο επέστρεψε επιτέλους στους ανθρώπους του. Η Ντέιβιντσον και τα παιδιά της, από τη μεριά τους, ξεχείλιζαν από χαρά έχοντας επιτέλους κοντά τους το αγαπημένο τους κατοικίδιο που θεωρούσαν ότι είχαν χάσει για πάντα.
Με πληροφορίες από Independent
Miracle as California cat named Dodger who was lost seven years ago finds its way back to family 2,500 miles away https://t.co/d6gt2dYsEp pic.twitter.com/Zq5F0GiH7H— New York Post (@nypost) April 11, 2026
