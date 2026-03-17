Ανοιχτά της Σιγκαπούρης και προς τη Μέση Ανατολή το αποβατικό πλοίο των ΗΠΑ USS Tripoli με χιλιάδες πεζοναύτες
Το USS Tripoli ουσιαστικά λειτουργεί ως μικρό αεροπλανοφόρο, μεταφέροντας μαχητικά αεροσκάφη F-35, μεταγωγικά MV-22 Osprey, καθώς και αποβατικά μέσα
Ένα πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, το οποίο εκτιμάται ότι μεταφέρει χιλιάδες πεζοναύτες προς τη Μέση Ανατολή, βρίσκεται ανοικτά της Σιγκαπούρης, σύμφωνα με δεδομένα γεωεντοπισμού που καταγράφηκαν την Τρίτη (17/3).
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα δεδομένα AIS που επικαλείται το CNN, το πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών USS Tripoli εντοπίστηκε να προσεγγίζει τη Σιγκαπούρη, στο νοτιοδυτικό άκρο της Νότιας Σινικής Θάλασσας, το πρωί της Τρίτης.
Τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ συχνά κινούνται με απενεργοποιημένους τους αναμεταδότες AIS. Ωστόσο, η αποκάλυψη της θέσης τους κατά τη διέλευση από περιοχές με έντονη ναυτιλιακή κίνηση, όπως τα ύδατα γύρω από τη Σιγκαπούρη, συμβάλλει στην ασφαλέστερη διεξαγωγή των επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους που γνωρίζουν τον σχεδιασμό, το USS Tripoli μεταφέρει δυνάμεις από την 31η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών (31st Marine Expeditionary Unit - MEU), μια δύναμη ταχείας αντίδρασης 2.200 ατόμων που εδρεύει στην Οκινάουα, έπειτα από εντολή του Πενταγώνου για ανάπτυξη της μονάδας.
Μια Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών αποτελείται από τέσσερα βασικά στοιχεία: διοίκηση, χερσαίες δυνάμεις μάχης, αεροπορικές δυνάμεις μάχης και δυνάμεις υποστήριξης.
Οι μονάδες αυτές χρησιμοποιούνται συνήθως σε αποστολές όπως εκκενώσεις και αμφίβιες επιχειρήσεις που απαιτούν μεταφορά δυνάμεων από πλοίο σε ξηρά, όπως επιδρομές και επιθέσεις.
Διαθέτουν, επίσης, χερσαία και αεροπορικά μέσα, ενώ ορισμένες είναι εκπαιδευμένες και για ειδικές επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα MarineTraffic, καταγράφηκε πορεία «μη προσδιορισμένου αμερικανικού πολεμικού πλοίου» που απέπλευσε από την Οκινάουα στις 11 Μαρτίου, διέσχισε τη Νότια Σινική Θάλασσα και πλησίαζε τη Σιγκαπούρη το πρωί της Τρίτης με ταχύτητα περίπου 22 μιλίων την ώρα.
Ουσιαστικά λειτουργεί ως μικρό αεροπλανοφόρο, μεταφέροντας μαχητικά αεροσκάφη F-35, μεταγωγικά MV-22 Osprey, καθώς και αποβατικά μέσα για τη μεταφορά στρατευμάτων στην ξηρά.
Αποτελεί το κύριο πλοίο μιας αμφίβιας ομάδας ετοιμότητας, η οποία υπό κανονικές συνθήκες περιλαμβάνει και τα αποβατικά μεταγωγικά USS New Orleans και USS San Diego.
Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί η παρουσία των συγκεκριμένων πλοίων μαζί με το USS Tripoli στα διαθέσιμα συστήματα θαλάσσιας παρακολούθησης την Τρίτη.
Αξιωματούχοι ανέφεραν στο CNN ότι η μονάδα κατευθύνεται προς τη Μέση Ανατολή, χωρίς να διευκρινίζεται ο ακριβής προορισμός ή η αποστολή της.
USS Tripoli passes Singapore, reportedly on way to Middle East pic.twitter.com/abBrka3pBH— TBS World Update (@TheBeaconScoop) March 17, 2026
Ο εξοπλισμός του USS TripoliΤο USS Tripoli, με λιμάνι βάσης στο Σασέμπο της Ιαπωνίας, έχει μήκος σχεδόν 260 μέτρα και εκτόπισμα 45.000 τόνων.
