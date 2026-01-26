Η Ιταλία ζητά από την ΕΕ να χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν

Η Ιταλία αναμένεται να ζητήσει εντός της εβδομάδας από τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εντάξουν τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης
του Ιράν (IRGC) στον ευρωπαϊκό κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων, όπως δήλωσε τη Δευτέρα ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι
, σηματοδοτώντας μεταστροφή της μέχρι πρότινος στάσης της Ρώμης.
«Απαιτούν μια ξεκάθαρη απάντηση»
Μέχρι σήμερα, η Ιταλία συγκαταλεγόταν στις κυβερνήσεις που αντιστέκονταν στις προσπάθειες χαρακτηρισμού των Φρουρών της Επανάστασης ως τρομοκρατικής οργάνωσης. Ωστόσο, ο Αντόνιο Ταγιάνι ανέφερε ότι η αιματηρή καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν νωρίτερα αυτόν τον μήνα, κατά την οποία –σύμφωνα με αναφορές– σκοτώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι, δεν μπορεί να αγνοηθεί.
«Οι απώλειες που υπέστη ο άμαχος πληθυσμός κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων απαιτούν μια ξεκάθαρη απάντηση», έγραψε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας ότι θα θέσει το ζήτημα την Πέμπτη σε συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες. «Θα προτείνω, σε συντονισμό με άλλους εταίρους, την ένταξη των Φρουρών της Επανάστασης στη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων, καθώς και την επιβολή ατομικών κυρώσεων σε όσους ευθύνονται για αυτές τις αποτρόπαιες πράξεις», σημείωσε.
Ο χαρακτηρισμός των Φρουρών της Επανάστασης ως τρομοκρατικής οργάνωσης θα ενεργοποιούσε ένα σύνολο νομικών, οικονομικών και διπλωματικών μέτρων, τα οποία θα περιόριζαν σημαντικά τη δυνατότητα της οργάνωσης να δραστηριοποιείται στην Ευρώπη.
Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ιδρύθηκαν μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 στο Ιράν και διατηρούν ιδιαίτερα ισχυρή επιρροή στη χώρα, ελέγχοντας σημαντικά τμήματα της οικονομίας και των ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, έχουν την ευθύνη των βαλλιστικών πυραύλων και των πυρηνικών προγραμμάτων του Ιράν.
Προέκυψαν επιφυλάξεις
Αν και ορισμένα κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν στο παρελθόν πιέσει υπέρ της ένταξης των IRGC στον κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων, άλλα εμφανίστηκαν πιο επιφυλακτικά, εκφράζοντας φόβους ότι μια τέτοια κίνηση θα οδηγούσε σε πλήρη ρήξη των σχέσεων με την Τεχεράνη. Σύμφωνα με αυτές τις ανησυχίες, η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να υπονομεύσει κάθε προοπτική επανέναρξης των συνομιλιών για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και να θέσει σε κίνδυνο τις προσπάθειες για την απελευθέρωση πολιτών της ΕΕ που κρατούνται σε ιρανικές φυλακές.
Ωστόσο, η βίαιη καταστολή των πρόσφατων διαδηλώσεων στο Ιράν αναζωπύρωσε τη σχετική συζήτηση και έδωσε νέα ώθηση στις διαβουλεύσεις για την ένταξη των Φρουρών της Επανάστασης στον ευρωπαϊκό τρομοκρατικό κατάλογο. Ήδη, οι IRGC περιλαμβάνονται στο καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ενδέχεται να αποτύχει
Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, Ιταλοί, Γάλλοι και Ισπανοί διπλωμάτες είχαν εκφράσει επιφυλάξεις κατά τη διάρκεια συνάντησης στις Βρυξέλλες σχετικά με την προσθήκη των Φρουρών της Επανάστασης στη λίστα, όπως ανέφεραν τότε διπλωματικές πηγές της ΕΕ στο Reuters. Σύμφωνα με διπλωμάτες, εάν η Γαλλία συνεχίσει να αντιτίθεται, η πρωτοβουλία για την επιβολή κυρώσεων στους IRGC ενδέχεται να αποτύχει.
Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε αργότερα το ίδιο βράδυ, ο Αντόνιο Ταγιάνι υπογράμμισε ότι «ύψιστη προτεραιότητα» για την Ιταλία παραμένει η προστασία των Ιταλών πολιτών. Πρόσθεσε, επίσης, ότι έδωσε εντολή για σημαντική μείωση του προσωπικού της ιταλικής πρεσβείας στην Τεχεράνη, με την επιστροφή των υπαλλήλων στην Ιταλία να γίνεται πολύ σύντομα.