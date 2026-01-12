H Μέτσολα απαγόρευσε την είσοδο στο Ευρωκοινοβούλιο όλων των εκπροσώπων τoυ Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
Ρομπέρτα Μέτσολα Ιράν

H Μέτσολα απαγόρευσε την είσοδο στο Ευρωκοινοβούλιο όλων των εκπροσώπων τoυ Ιράν

Το Κοινοβούλιο δεν θα συμβάλει στη νομιμοποίηση αυτού του καθεστώτος, το οποίο διατηρείται μέσω βασανιστηρίων, καταστολής και δολοφονιών, ανέφερε σε ανάρτησή της

H Μέτσολα απαγόρευσε την είσοδο στο Ευρωκοινοβούλιο όλων των εκπροσώπων τoυ Ιράν
Την απόφασή της να απαγορεύσει την είσοδο του διπλωματικού προσωπικού και όλων των εκπροσώπων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γνωστοποίησε με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η πρόεδρός του Ρομπέρτα Μέτσολα.

«Καθώς ο γενναίος λαός του Ιράν συνεχίζει να αγωνίζεται για τα δικαιώματα και την ελευθερία του, σήμερα αποφάσισα να απαγορεύσω την είσοδο σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλο το διπλωματικό προσωπικό και σε οποιονδήποτε άλλο εκπρόσωπο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν» έγραψε συγκεκριμένα η κα Μέτσολα και πρόσθεσε ότι «το Κοινοβούλιο δεν θα συμβάλει στη νομιμοποίηση αυτού του καθεστώτος, το οποίο διατηρείται μέσω βασανιστηρίων, καταστολής και δολοφονιών».

