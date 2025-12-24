Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Τουριστικό νησί στον Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο της Αυστραλίας πουλήθηκε για 1,2 δισ. δολάρια
Νέος ιδιοκτήτης εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων που κατέχει θέρετρα στην Ιαπωνία, την Ινδία, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Το νησί Χάμιλτον, ένας δημοφιλής προορισμός διακοπών στον Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο στην Αυστραλία, πωλήθηκε σε αμερικανική εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων για 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η Blackstone, που εδρεύει στη Νέα Υόρκη και κατέχει την αλυσίδα καζίνο-ξενοδοχείων Crown Resorts, ανακοίνωσε αργά την Τρίτη ότι είχε συνάψει συμφωνία για την εξαγορά του θέρετρου του νησιού Χάμιλτον από την οικογένεια Ότλεϊ, υπό την επιφύλαξη της έγκρισης από τις αρμόδιες Αρχές.
«Δεσμευόμαστε να επενδύσουμε στη μακροπρόθεσμη επιτυχία του νησιού Χάμιλτον, των κατοίκων του, των τοπικών επιχειρήσεων και της κοινότητας», λέει η εταιρεία, σύμφωνα με τον Guardian.
Η Blackstone κατέχει ξενοδοχεία και πολυτελή θέρετρα στην Ιαπωνία, την Ινδία, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Από την πλευρά της η οικογένεια εξέδωσε δήλωση στην οποία καλωσόρισε τους νέους ιδιοκτήτες ενός νησιού που κατέχει «ιδιαίτερη θέση στην καρδιά πολλών Αυστραλών» και έχει γίνει το «τροπικό νησί της Αυστραλίας».
Ο δισεκατομμυριούχος ναυτικός και οινοποιός Ρόμπερτ Ότλεϊ αγόρασε το θέρετρο για 200 εκατομμύρια δολάρια το 2003.
Το νησί βρίσκεται περίπου 900 χιλιόμετρα βόρεια του Μπρίσμπεϊν και περίπου 500 χιλιόμετρα νότια του Κερνς, στην τροπική ακτή του Κουίνσλαντ.
To resort Χάμιλτον εκτείνεται σε δύο νησιά με συνολική έκταση 11,3 τ.χλμ. Από αυτά το 30% είναι αξιοποιημένο και περιλαμβάνει πέντε ξενοδοχεία, περισσότερα από 20 εστιατόρια και μπαρ, 20 καταστήματα λιανικής πώλησης, ένα γήπεδο γκολφ (στο γειτονικό νησί Ντεντ), μια μαρίνα και ένα αεροδρόμιο.
Η ραγδαία ανάπτυξη του Χάμιλτον ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980. Ως τότε ήταν ένα νησί με μεταλλικά παραπήγματα που φιλοξενούσαν εγχώριους παραθεριστές που έρχονταν από την ενδοχώρα και τον νότο της Αυστραλίας.
