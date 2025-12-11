Το περιοδικό Time ανακήρυξε τους αρχιτέκτονες της τεχνητής νοημοσύνης ως «Πρόσωπο της Χρονιάς» για το 2025
ΚΟΣΜΟΣ
Περιοδικό Time Τεχνητή νοημοσύνη Μαρκ Ζάκερμπεργκ Έλον Μασκ ChatGPT

Το περιοδικό Time ανακήρυξε τους αρχιτέκτονες της τεχνητής νοημοσύνης ως «Πρόσωπο της Χρονιάς» για το 2025

Στο εξώφυλλο του περιοδικού απεικονίζονται κορυφαίοι εκπρόσωποι του κλάδου - Η επιλογή, σύμφωνα με ειδικούς, υπογραμμίζει το πόσο γρήγορα η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει την κοινωνία

Το περιοδικό Time ανακήρυξε τους αρχιτέκτονες της τεχνητής νοημοσύνης ως «Πρόσωπο της Χρονιάς» για το 2025
2 ΣΧΟΛΙΑ
Για το 2025, το περιοδικό Time δεν επέλεξε ένα μόνο πρόσωπο για τον τίτλο «Πρόσωπο της Χρονιάς». Αντίθετα, έδωσε τη διάκριση στους «αρχιτέκτονες» της τεχνητής νοημοσύνης, αναγνωρίζοντας τη ραγδαία επίδραση της τεχνολογίας και των εταιρειών που την αναπτύσσουν.

Στο εξώφυλλο του περιοδικού απεικονίζονται κορυφαίοι εκπρόσωποι του κλάδου, όπως ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ, ο επικεφαλής της Meta Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ο ιδιοκτήτης της X Έλον Μασκ και η «νονά» της τεχνητής νοημοσύνης Φέι-Φέι Λι.

Το περιοδικό Time ανακήρυξε τους αρχιτέκτονες της τεχνητής νοημοσύνης ως «Πρόσωπο της Χρονιάς» για το 2025


Η επιλογή, σύμφωνα με ειδικούς, υπογραμμίζει το πόσο γρήγορα η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει την κοινωνία. Η εκρηκτική ανάπτυξη που ακολούθησε την κυκλοφορία του ChatGPT στα τέλη του 2022 συνεχίζεται, με την OpenAI να αναφέρει ότι το chatbot χρησιμοποιείται πλέον από περίπου 700 εκατομμύρια ανθρώπους κάθε εβδομάδα.

Το περιοδικό Time ανακήρυξε τους αρχιτέκτονες της τεχνητής νοημοσύνης ως «Πρόσωπο της Χρονιάς» για το 2025


Οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας επενδύουν δισεκατομμύρια στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και των υποδομών της, σε έναν αγώνα δρόμου για να διατηρήσουν προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστών τους.

Κλείσιμο

Ο αναλυτής της Forrester, Τόμας Χισόν, ανέφερε ότι το 2025 μπορεί να θεωρηθεί «σημείο καμπής» για τη συχνότητα με την οποία η τεχνολογία εισέρχεται στην καθημερινότητα των ανθρώπων. «Οι περισσότεροι τη χρησιμοποιούν χωρίς καν να το αντιληφθούν», δήλωσε, σημειώνοντας ότι πλέον ενσωματώνεται σε συσκευές, λογισμικό και υπηρεσίες με ρυθμό ταχύτερο από αυτόν της εξάπλωσης του διαδικτύου ή των κινητών τηλεφώνων.

Πολλοί στρέφονται στους βοηθούς με chat αντί για τις μηχανές αναζήτησης για να οργανώσουν ταξίδια, να επιλέξουν δώρα ή να ανακαλύψουν συνταγές. Άλλοι, ωστόσο, ανήσυχοι για την ενεργειακή κατανάλωση, τα δεδομένα εκπαίδευσης και τον αντίκτυπο στις εργασίες τους, επιλέγουν να απέχουν.

Ο Νικ Καϊρίνος, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Fountech AI, χαρακτήρισε τη διάκριση «ειλικρινή αποτίμηση» της επιρροής της τεχνολογίας, επισήμανε όμως ότι «η αναγνώριση δεν πρέπει να συγχέεται με την ετοιμότητα». Προειδοποίησε πως «η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί ακόμη να εξελιχθεί σε σωτηρία ή σε μάστιγα για την ανθρωπότητα».

Όπως είπε, βρισκόμαστε ακόμη στα πρώτα στάδια δημιουργίας συστημάτων που είναι αξιόπιστα, υπεύθυνα και ευθυγραμμισμένα με τις ανθρώπινες αξίες. «Για όσους αναπτύσσουμε αυτή την τεχνολογία, η ευθύνη είναι τεράστια», κατέληξε.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης