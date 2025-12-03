Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Η στιγμή της ηρωικής διάσωσης ενός οδηγού φορτηγού που κρεμόταν από γέφυρα ύψους 30 μέτρων στη Βιρτζίνια - Δείτε βίντεο
Ο οδηγός του φορτηγού έχασε τον έλεγχο λόγω του παγωμένου δρόμου, με αποτέλεσμα η καμπίνα του φορτηγού να βγει έξω από τη γέφυρα και να κρέμεται κυριολεκτικά στο κενό
Μία συγκλονιστική διάσωση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης (2/12) σε αυτοκινητόδρομο στη Δυτική Βιρτζίνια των ΗΠΑ, όπου ένας οδηγός φορτηγού κρεμόταν για περίπου πέντε ώρες στο κενό από μία γέφυρα ύψους 30 μέτρων.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του foxnews, όλα έγιναν στις έξι το πρωί, όταν ο οδηγός του φορτηγού έχασε τον έλεγχο λόγω του παγωμένου δρόμου, με αποτέλεσμα η καμπίνα του φορτηγού να βγει έξω από τη γέφυρα και να κρέμεται κυριολεκτικά στο κενό.
Δείτε το βίντεο της ηρωικής διάσωσης:
Στον τόπο του ατυχήματος, έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και διασώστες, οι οποίοι απέκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο προκειμένου να ξεκινήσει η
επιχείρηση διάσωσης του οδηγού.
Αρχικά, έθεσαν σε εφαρμογή τρία συστήματα σχοινιών χρησιμοποιώντας δύο ρυμουλκά φορτηγά, το ένα ως «άγκυρα» στη γέφυρα και το άλλο για να ασφαλίσουν το κρεμασμένο φορτηγό και να το αποτρέψουν από το να πέσει στο έδαφος.
Οι διασώστες τοποθέτησαν στρατηγικά τα οχήματα έκτακτης ανάγκης για να προσεγγίσουν τον κρεμασμένο οδηγό. Στη συνέχεια ένας διασώστης κατέβηκε με ειδικά σχοινιά στη καμπίνα του οχήματος που βρισκόταν ο οδηγός.
Αφού τον έδεσε πάνω του με ασφάλεια, έκανε σήμα στους συναδέλφους του να τον ανεβάσουν.
Μετά από περίπου πέντε ώρες που κρεμόταν από τη γέφυρα της εθνικής οδού, ο οδηγός ανασύρθηκε ξανά σε ασφαλές σημείο χωρίς να έχει υποστεί κανέναν τραυματισμό.
