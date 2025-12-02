Μαμά online, μωρό offline; - Η «ψηφιακή μητρότητα» στο μικροσκόπιο των επιστημόνων και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Τι δείχνουν οι έρευνες για την επίδραση της ψηφιακής τεχνολογίας στην εγκυμοσύνη και το μωρό – Χρήση κινητού πάνω από μισή ώρα ημερησίως συνδέεται με 50% μεγαλύτερη πιθανότητα να γεννηθεί το μωρό με χαμηλότερο βάρος