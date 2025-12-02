«Μαφιόζοι, παραιτηθείτε»: Δεκάδες χιλιάδες στους δρόμους της Βουλγαρίας κατά της κυβέρνησης για τις αυξήσεις φόρων
«Μαφιόζοι, παραιτηθείτε»: Δεκάδες χιλιάδες στους δρόμους της Βουλγαρίας κατά της κυβέρνησης για τις αυξήσεις φόρων

Δεκάδες χιλιάδες πολίτες στη Σόφια και σε μεγάλες πόλεις ζητούν την απόσυρση του προϋπολογισμού του 2026 και την παραίτηση της κυβέρνησης μειοψηφίας του Ρόσεν Ζελιάζκοφ

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν τη Σόφια και περισσότερες από δώδεκα πόλεις της Βουλγαρίας, χθες βράδυ, πραγματοποιώντας μία από τις μεγαλύτερες πορείες των τελευταίων ετών και ζητώντας την απόσυρση του νέου προϋπολογισμού και την παραίτηση της κυβέρνησης.

Στο κέντρο της Σόφιας, η τεράστια πλατεία μπροστά από το κτήριο της Εθνοσυνέλευσης γέμισε ασφυκτικά από πολίτες που φώναζαν συνθήματα και κρατούσαν βουλγαρικές και ευρωπαϊκές σημαίες.



Σύμφωνα με το βουλγαρικό πρακτορείο ειδήσεων BTA, οι διοργανωτές υπολόγισαν την προσέλευση σε περίπου 50.000 άτομα. Οι συγκεντρωμένοι φώναζαν «Παραίτηση!» και προέβαλαν πάνω στα κυβερνητικά κτήρια τις λέξεις «Resign» και «Mafia». Δύο μεγάλα πανό έγραφαν αντίστοιχα «Generation Z is coming» και «Young Bulgaria without the mafia».


Οι διαδηλωτές ζητούν από την κυβέρνηση να τηρήσει τη δέσμευσή της για την απόσυρση του προϋπολογισμού του 2026, ο οποίος προβλέπει αύξηση των φόρων και επιπλέον επιβαρύνσεις στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Παράλληλα, εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για τη διαφθορά στον δημόσιο τομέα, ζητώντας την παραίτηση της κυβέρνησης μειοψηφίας υπό τον Ρόσεν Ζελιαζκόφ.

Η Βουλγαρία, με πληθυσμό 6,4 εκατομμυρίων κατοίκων, κατατάσσεται σταθερά μεταξύ των πιο διεφθαρμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς της Transparency International. Μόνο η Ουγγαρία εμφανίζει χειρότερη θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών.





Αν και η κύρια συγκέντρωση στο κέντρο της Σόφιας εξελίχθηκε ειρηνικά, εντάσεις ξέσπασαν μετά τη λήξη της. Ορισμένοι διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία, εκτοξεύοντας πέτρες, μπουκάλια και κροτίδες.

Σύμφωνα με το BTA, κάδοι απορριμμάτων πυρπολήθηκαν, ενώ ένα αστυνομικό βαν υπέστη σοβαρές φθορές. Ζημιές προκλήθηκαν και στα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος, καθώς και ενός ακόμη κόμματος που στηρίζει την κυβέρνηση. Η αστυνομία απάντησε με σπρέι πιπεριού και προχώρησε σε τουλάχιστον δέκα συλλήψεις, ενώ δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν.

Ο πρόεδρος της χώρας, Ρούμεν Ράντεφ, καταδίκασε τα επεισόδια και κάλεσε τόσο τους διαδηλωτές όσο και τις αρχές να αποφύγουν τη βία. Σε δημόσια τοποθέτησή του, ζήτησε την παραίτηση της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι «υπάρχει μόνο ένας δρόμος: παραίτηση και πρόωρες εκλογές».

