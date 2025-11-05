Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.
Το Κυπριακό και ο ρόλος της Κύπρου στη Μέση Ανατολή στο επίκεντρο της συνάντησης της συνάντησης Χριστοδουλίδη - Κάλλας
Κεντρικό αντικείμενο των επαφών ήταν και η προετοιμασία της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026
Η πρώτη επίσκεψη της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ Κάγια Κάλλας στην Κύπρο είχε ως αντικείμενο το τρίπτυχο «Κυπριακό – Προεδρία 2026 – περιφερειακή ασφάλεια». Στη συνάντηση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, συμμετείχαν ο υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων Μαριλένα Ραουνά και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.
Κεντρικό αντικείμενο των επαφών ήταν η προετοιμασία της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026, με συζήτηση για ρεαλιστικούς στόχους που μπορεί να «κλείσει» η Λευκωσία στο εξάμηνο.
Ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης επανέλαβε ότι τυχόν βήματα στην ενταξιακή πορεία της Τουρκίας εξετάζονται μόνο σε συνάρτηση με τις κυπρογενείς υποχρεώσεις της Άγκυρας. Πρόκειται για πάγια θέση της Λευκωσίας που επαναδιατυπώθηκε ενώπιον της Ύπατης Εκπροσώπου.
Στο τραπέζι βρέθηκαν και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με την Κάγια Κάλλας να αναγνωρίζει τη χρησιμότητα της κυπριακής οπτικής για Λίβανο και Συρία. Η αναβάθμιση της κυπρο-λιβανικής ατζέντας (από την οριοθέτηση ΑΟΖ που εγκρίθηκε από το λιβανικό Υπουργικό Συμβούλιο και αναμένει κύρωση, μέχρι την ευρύτερη ενεργειακή και θαλάσσια συνεργασία) ενισχύει τον περιφερειακό ρόλο της Κύπρου. Παράλληλα, η Λευκωσία αξιοποιεί την εμπειρία της από τον θαλάσσιο ανθρωπιστικό διάδρομο «Αμάλθεια» προς τη Γάζα.
