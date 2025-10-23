Ο πρόεδρος της Κολομβίας δηλώνει πως θα αμυνθεί δικαστικά έναντι των συκοφαντιών του Τραμπ
Ο πρόεδρος της Κολομβίας δηλώνει πως θα αμυνθεί δικαστικά έναντι των συκοφαντιών του Τραμπ
«Όταν χρειαστούν τη βοήθειά μας για την καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών, η αμερικανική κοινωνία θα τη δεχτεί», τονίζει ο Γκουστάβο Πέτρο σε ανάρτησή του
Ο Kολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο έκανε σαφές χθες Τετάρτη πως εννοεί να «αμυνθεί δικαστικά» αφού χαρακτηρίστηκε «κακός τύπος» από τον Aμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
«Έναντι των συκοφαντιών οι οποίες διατυπώθηκαν σε βάρος μου στην επικράτεια των ΗΠΑ από κορυφαίους αξιωματούχους θα αμυνθώ δικαστικά με Aμερικανούς δικηγόρους ενώπιον της αμερικανικής δικαιοσύνης», ανέφερε ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος της λατινοαμερικάνικης χώρας μέσω X.
«Θα είμαι πάντα κατά των γενοκτονιών και των δολοφονιών από την εξουσία στην Καραϊβική. Όταν χρειαστούν τη βοήθειά μας για την καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών, η αμερικανική κοινωνία θα τη δεχτεί. Θα πολεμήσουμε τους εμπόρους ναρκωτικών με τα κράτη που θέλουν τη βοήθειά μας», πρόσθεσε.
Η σχέση της Κολομβίας και των ΗΠΑ, παραδοσιακά στενών συμμάχων, διέρχεται περίοδο μεγάλης έντασης, με τους ηγέτες τους να ανταλλάσσουν βαριές κουβέντες το τελευταίο διάστημα.
De las calumnias que me han lanzado en el territorio de los EEUU, altos funcionarios; me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense.— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 22, 2025
Siempre estaré en contra de genocidios y asesinatos del poder en el Caribe.
Cuando requieran nuestra… https://t.co/EQbXYRRQeB
