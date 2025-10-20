Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Σε διαθεσιμότητα 1.400 εργαζόμενοι στην αμερικανική υπηρεσία που διαχειρίζεται τα πυρηνικά όπλα λόγω shutdown
Είναι η πρώτη φορά από την ίδρυσή της το 2000 που η υπηρεσία απολύει εργαζόμενους - «Δεν έχουμε άλλη επιλογή αυτή τη φορά», λέει ο εκπρόσωπός της
Η υπηρεσία που εποπτεύει τα πυρηνικά αποθέματα των ΗΠΑ θα απολύσει προσωρινά περίπου 1.400 υπαλλήλους, εξαιτίας του συνεχιζόμενου shutdown, της διακοπής λειτουργίας υπηρεσιών του αμερικανικού κράτους που εισέρχεται πλέον στην 20ή ημέρα.
Λιγότεροι από 400 υπάλληλοι θα παραμείνουν στην Εθνική Υπηρεσία Πυρηνικής Ασφάλειας (NNSA), μια ημιαυτόνομη υπηρεσία του υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ, αναφέρει το BBC.
Το Γραφείο Ασφαλούς Μεταφοράς της NNSA, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά πυρηνικών όπλων, διαθέτει επαρκή χρηματοδότηση για να λειτουργήσει μέχρι τις 27 Οκτωβρίου.
Η υπηρεσία έχει ως αποστολή την προστασία των πυρηνικών αποθεμάτων των ΗΠΑ και την πρόληψη της διάδοσης πυρηνικών όπλων σε όλο τον κόσμο.
Είναι η πρώτη φορά από την ίδρυσή της το 2000 που η NNSA απολύει εργαζόμενους, με τον εκπρόσωπό της να λέει ότι «δεν έχουμε άλλη επιλογή αυτή τη φορά».
Χιλιάδες ομοσπονδιακοί υπάλληλοι έχουν απολυθεί μετά από τρεις εβδομάδες διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης, με το Λευκό Οίκο να προειδοποιεί για νέες περικοπές εάν η κυβέρνηση δεν επαναλειτουργήσει.
Η διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης ήρθε μετά την αποτυχία των Ρεπουμπλικάνων και των Δημοκρατικών να συμφωνήσουν για την ψήφιση νομοσχεδίου που θα χρηματοδοτούσε τις κυβερνητικές υπηρεσίες τον Οκτώβριο και τους επόμενους μήνες.
Οι Δημοκρατικοί πιέζουν για αύξηση της χρηματοδότησης της υγειονομικής περίθαλψης σε αντάλλαγμα για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης. Από την πλευρά τους, οι Ρεπουμπλικανοί υποστηρίζουν ότι τα θέματα υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να αντιμετωπιστούν ξεχωριστά από τις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό όταν θα «ανοίξει» και πάλι η κυβέρνηση.
Marc: Στις 16,5 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ, στις 9,6 μονάδες η υπεροχή Μητσοτάκη έναντι... Τσίπρα
Πολεμικό Ναυτικό: Mετά τις φρεγάτες έρχονται 4 νέα υποβρύχια - Στο «πακέτο» η ναυπήγηση στην Ελλάδα λόγω SAFE
Γουάντα Νάρα και Μάξι Λόπεζ στο Master Chef, δέκα χρόνια μετά το διαζύγιό τους: «Να συστηθώ; Είμαι η πρώην γυναίκα σου» του είπε
