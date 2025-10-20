Σε διαθεσιμότητα 1.400 εργαζόμενοι στην αμερικανική υπηρεσία που διαχειρίζεται τα πυρηνικά όπλα λόγω shutdown

Είναι η πρώτη φορά από την ίδρυσή της το 2000 που η υπηρεσία απολύει εργαζόμενους - «Δεν έχουμε άλλη επιλογή αυτή τη φορά», λέει ο εκπρόσωπός της