Διαδήλωση κατά του Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη - «Όταν πεθάνει ο τσάρος, θα χορέψουμε ξανά» τραγουδούσαν
Συνελήφθη μια 18χρονη τραγουδίστρια επειδή θεωρήθηκε «επικεφαλής» των συνθημάτων
Διαδήλωση διαμαρτυρίας κατά του Βλαντιμίρ Πούτιν με τη συμμετοχή εκατοντάδων Ρώσων πραγματοποιήθηκε στην Αγία Πετρούπολη πριν από μερικές ημέρες.
Οι συγκεντρωμένοι επέλεξαν την πλατεία Καζάνσκαγια και τραγούδησαν αντιπολεμικά τραγούδια μαζί με μουσικούς του δρόμου.
Όπως αναφέρουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, το τραγούδι που κυριάρχησε ήταν του ράπερ Noize MC που υποστηρίζει την Ουκρανία.
«Πού ήσασταν τα τελευταία οκτώ χρόνια, γαμ@@@να τέρατα; Θέλω να δω μπαλέτο, αφήστε τους κύκνους να χορέψουν. Αφήστε τον παππού σας να τρέμει από ενθουσιασμό για το Swan Lake. Όταν πεθάνει ο τσάρος, θα χορέψουμε ξανά. Ο γέρος εξακολουθεί να κρέμεται από το θρόνο του, φοβούμενος να τον αφήσει. Ο γέρος στο καταφύγιο, εξακολουθεί να πιστεύει ότι είναι το 1985» είναι ορισμένοι από τους στίχους του τραγουδιού που έχει γίνει «αντιπολεμικός «ύμνος« για τη ρωσική νεολαία.
Ο Noize MC, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Ιβάν Αλεκσέγιεφ έχει καταφύγει στη Λιθουανία λίγο μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022.
Όπως σημειώνει η Daily Mail, δικαστήριο της Αγίας Πετρούπολης έχει απαγορεύσει από τον Μάιο τη διανομή του τραγουδιού.
Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία συνέλαβε τη 18χρονη τραγουδίστρια Νταϊάνα Λογκίνοβα, επειδή ηγήθηκε των συνθημάτων. Κατά τις ίδιες πηγές η 18χρονη θα κατηγορηθεί για διοικητική παράβαση λόγω της διοργάνωσης μεγάλης συγκέντρωσης σε δημόσιο χώρο.
Η μητέρα της, δήλωσε ότι η κόρη της δεν ασχολείται με την πολιτική και επέλεξε να τραγουδήσει το τραγούδι μόνο λόγω της δημοτικότητάς του.
