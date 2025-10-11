Το Ισραήλ χτύπησε τον νότιο Λίβανο - Τουλάχιστον ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Λίβανος Ισραήλ Νεκρός Επίθεση Τραυματίες

Οι επιθέσεις είχαν στόχο μια εγκατάσταση που πωλούσε εκσκαφείς και άλλα βαρέα μηχανήματα

Το Ισραήλ επιτέθηκε σήμερα (11/10) στην περιοχή Αλ Μσαϊλέχ στον νότιο Λίβανο σκοτώνοντας τουλάχιστον ένα άτομο και τραυματίζοντας άλλα επτά, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν

Πιο συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου Ani ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν 10 επιδρομές με στόχο μια εγκατάσταση που πωλούσε εκσκαφείς και άλλα βαρέα μηχανήματα.



«Για μία ακόμη φορά, ο νότιος Λίβανος βρέθηκε στο στόχαστρο μιας απεχθούς ισραηλινής επίθεσης εναντίον πολιτικών υποδομών. Χωρίς καμία δικαιολογία ούτε πρόσχημα.

Όμως, η σοβαρότητα αυτής της τελευταίας επίθεσης έγκειται στο γεγονός ότι έλαβε χώρα μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα», υπογράμμισε ο πρόεδρος του Λιβάνου.

Ο ισραηλινός στρατός μίλησε για επιθέσεις, επιβεβαιώνοντας πως «έπληξε και κατέστρεψε τρομοκρατικές υποδομές της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο».

«Η παρουσία αυτών των μηχανημάτων και οι ενέργειες της Χεζμπολάχ σε αυτήν τη ζώνη συνιστούν μία παραβίαση των συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου», συμπλήρωσε.

Στο Μσαϊλέχ, σε απόσταση περίπου 40 χιλιομέτρων βόρεια των συνόρων με το Ισραήλ, βρίσκεται η κατοικία του προέδρου του κοινοβουλίου και συμμάχου της Χεζμπολάχ, Ναμπίχ Μπερί.

