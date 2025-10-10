Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Χήρα καλείται να επιστρέψει 200.000 ευρώ σε ιταλική ασφαλιστική – Το εφετείο δεν αναγνώρισε τον κορωνοϊό ως «βίαιο περιστατικό»
Χήρα καλείται να επιστρέψει 200.000 ευρώ σε ιταλική ασφαλιστική – Το εφετείο δεν αναγνώρισε τον κορωνοϊό ως «βίαιο περιστατικό»
Η αιτιολογία είναι ότι ο άνδρας της είχε υπογράψει ασφάλεια που κάλυπτε «θάνατο οφειλόμενο σε βίαια περιστατικά και ατυχήματα»
Η χήρα ενός Ιταλού πολίτη ο οποίος πέθανε τον Μάρτιο του 2020 από κορωνοϊό, θα πρέπει να επιστρέψει σε ασφαλιστική εταιρεία 200.000 ευρώ.
Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο της πόλης Πάρμα αρχικά είχε αποφανθεί ότι η οικογένεια του εκλιπόντα δικαιούνταν να λάβει το συγκεκριμένο ποσό από την ασφαλιστική εταιρία. Τώρα, όμως, το εφετείο ανέτρεψε την απόφαση και υποχρέωσε την χήρα να επιστρέψει τα χρήματα που της είχαν καταβληθεί.
Η αιτιολογία είναι ότι ο άνδρας της είχε υπογράψει ασφάλεια που κάλυπτε «θάνατο οφειλόμενο σε βίαια περιστατικά και ατυχήματα», αλλά ότι έστω και αν επέφερε σοβαρότατες επιπλοκές -όπως και τον θάνατο- ο ιός της COVID-19 δεν πρέπει να θεωρείται βίαιο περιστατικό. Τη σχετική ερμηνεία επιβεβαίωσε, με πρόσφατη απόφασή του, και το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας.
Παρά ταύτα, υπήρξαν δικαστήρια της χώρας που ακολούθησαν διαφορετική γραμμή. Δικαστής της πόλης Βερτσέλι, στη βόρεια περιφέρεια Πεδεμόντιο, αποφάνθηκε ότι ο θάνατος ενός γιατρού -οφειλόμενος στην COVID 19- θα πρέπει να αποζημιωθεί από την ασφαλιστική η οποία κάλυπτε μόνον βίαια συμβάντα και ατυχήματα.
Οι σχολιαστές υπογραμμίζουν ότι η δικαστική ετυμηγορία αλλάζει κάποιες φορές βάσει του επαγγέλματος του θύματος, του χώρου στον οποίο έγινε η μόλυνση και φυσικά, κάποιων όρων και προϋποθέσεων του συμβολαίου της ασφάλειας που είχε υπογραφεί.
Θρίλερ στον Αγιο Παντελεήμονα: Ενας νεκρός και ένας τραυματίας εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα
Αφιερώνω το Νόμπελ Ειρήνης στον λαό της Βενεζουέλας και στον Τραμπ, λέει η νικήτρια Κορίνα Ματσάδο
Παραλήρημα από τον μεγιστάνα της τεχνολογίας Πίτερ Τιλ: Η Γκρέτα Τούνμπεργκ και οι επικριτές της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι... λεγεωνάριοι του Αντίχριστου!
